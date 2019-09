Un conte de fées inachevé

Les Aigles de Trois-Rivières n’ont pas perdu de temps avant de livrer leur bilan de saison, soit trois jours après une difficile élimination survenue en manches supplémentaires. Rappelons que les Jackals du New Jersey sont venus enlever le match ultime en Mauricie avec une victoire de 4 à 3.

Les Jackals ont même remporté le premier affrontement de la grande finale 3 de 5 face aux Miners de Sussex, 3 à 2, en 10 manches… devant seulement 407 spectateurs! Les Aigles tenaient un point de presse en début d’après-midi, en direct sur State Stéréo+.

La saison des Aigles avait pourtant tout d’un conte de fées. Les joueurs ont maintenu une certaine constance, les blessures se sont faites rares ou mineures, la foule était au rendez-vous et les victoires également. Mais en bout de ligne, le conte s’est mal terminé…

«Je suis ici depuis 2013 et 2019 est la meilleure saison que j’ai connu, même si c’était le fun de remporter le championnat en 2015», a d’abord lancé le directeur général, René Martin. «Nous avons connu une belle saison du début à la fin. On a eu l’apport exceptionnel de nos ambassadeurs dès la saison d’hiver, ainsi que le support de nos fans tout au long de la campagne.»

«On a eu 58 victoires, dont 36 à domicile. La défaite dans le cinquième match, c’est la partie plate, mais ça fait partie du baseball. TJ (Stanton) a fait un si bon recrutement qu’on n’a presque pas eu à apporter de changements. C’est aussi ce qui nous a permis de développer un maudit bel esprit d’équipe. TJ va quitter pour quelques jours, mais à son retour, on va lui préparer un nouveau contrat.»

En effet, Trois-Rivières a terminé au deuxième rang de la Ligue Can-Am avec 58 victoires, soit seulement trois de moins que Sussex. Les Jackals, à l’image des Aigles en 2015, ont flirté avec la fiche de .500 (48 victoires et 46 revers), tandis que les Boulders de Rockland (43v-50d) terminaient 4e.

«L’été 2019 était vraiment spécial pour moi et mes joueurs et on est vraiment déçu de ne pas avoir réussi notre objectif ultime. C’est ça le baseball! On connaît une si bonne saison et on perd en prolongation dans un match ultime pour une question de pouces», a pour sa part témoigné le chef d’orchestre des Aigles, TJ Stanton.

«On est tellement fier de ce que nous avons accompli. Nous avons battu des records d’équipe de victoires, points, coups de circuit, doubles, buts sur balles et pour la moyenne de puissance. Comme à chaque fin de saison, j’ai fait une liste de points à améliorer. Je crois qu’il va falloir améliorer notre défensive et nos lanceurs partants.»

«Un joueur étoile»

Questionné à propos du joueur trifluvien, Raphaël Gladu, coach Stanton s’est dit très impressionné par le #6.

«J’ai eu la chance de jouer avec les Capitales de Québec lorsqu’il y avait environ huit ou dix Québécois dans l’équipe et nous avons remporté plusieurs championnats. On était vraiment chanceux! Je sais comment c’est gros pour les partisans d’avoir des Québécois dans l’équipe, mais c’est aussi gros pour un coach d’avoir un tel joueur», a lancé le gérant de l’année dans la Ligue Can-Am.

«Dans ce cas-ci, on parle d’un Trifluvien qui a la chance de jouer à Trois-Rivières et on le voit comment il aime ça. C’est un joueur all-stars de la Ligue Can-Am et pour moi, c’est un privilège de l’avoir.»

L’avenir des Aigles dans la Ligue Can-Am demeure incertain. Plusieurs rumeurs envoient la formation trifluvienne dans la Frontier League, soit une autre ligue indépendante de baseball. René Martin a confirmé des rencontres à ce sujet auront lieu vers la fin du mois de septembre.