Un concours pour apprendre à souder

Crédit photo : (Photo archives)

CONCOURS. À l’occasion de sa journée porte ouverte, le centre de formation professionnelle Qualitech tiendra le championnat de soudage « Souder pour réussir » orchestré par le Réseau de la transformation métallique du Québec en collaboration avec AluQuébec.

Cette compétition s’adresse à toutes les personnes qui n’ont jamais soudé et qui aimeraient apprendre les rouages du métier. “L’épreuve se déroulera sur un simulateur de soudure, plate‐forme virtuelle sécuritaire, et nous évalueront les compétences et techniques en soudure. Les candidats ayant obtenu les résultats les plus élevés seront appelés à revenir pour la grande finale qui se produira sur une vraie machine à soudage”, indique le centre de formation.

L’initiative s’inscrit dans la volonté du RTMQ d’aider à la problématique de main d’œuvre en soudage-montage. Ce championnat permettra donc à tous de se sensibiliser au métier, identifier s’ils ont des compétences et de l’intérêt pour le soudage de manière plus approfondie et amusante.

L’activités aura lieu le 24 octobre 2018, de 8h30 à 15h30. La finale est prévue à 16h30. Le Centre de formation professionnelle Qualitech est situé au 500 Rue des Érables, à Trois-Rivières.