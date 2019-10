Un concours de tartes de sucre… pour une bonne cause!

Appuyé de quelques comparses, Le Torréfacteur des Trois-Rivières a décidé de lancer un concours de tartes au sucre au profit de l’organisme Les Petits Frères de Trois-Rivières. Il aura lieu le 3 novembre prochain, dès 13h30, au Coin Saint-Paul de Trois-Rivières.

Le concours sera divisé en deux volets, soit le volet «Amateur» et le volet «Professionnel».

«On a déjà plusieurs restaurateurs, chefs ou pâtissiers qui ont accepté de participer. L’inscription est de 25$ et ils auront à produire trois tartes dans le cadre du concours. Nous en sommes à la période de recrutement du côté «Amateur» et il en coûte 15$ pour s’y inscrire», explique Audrey Déry, adjointe aux communications de la microbrasserie le Temps d’une Pinte.

«Tous les profits iront aux Petits Frères de Trois-Rivières. Sur place, on va aussi offrir des délices glacés végans et il y aura un duo de jazz pour s’occuper de l’ambiance.»

En effet, l’évènement pourra également compter sur la présence de la compagnie trifluvienne SNÖ en ce qui a trait aux délices glacés végans.

Pour ce qui est des inscriptions, vous devez visiter le https://lepointdevente.com/billets/concourstartes. Pour les gens qui veulent assister au concours et participer à la dégustation, le tarif d’entrée est fixé à 8$ pour les adultes et à 5$ pour les enfants. Les billets seront disponibles directement à la porte du Coin Saint-Paul le jour du concours, soit le dimanche 3 novembre.

«On est très heureux de cette initiative», a témoigné Keven Michaud, coordonnateur d’équipe chez Les Petits Frères de Trois-Rivières. «Les Petits Frères, c’est quoi? On accompagne des aînés de 75 ans et plus qui n’ont plus de famille proche autour d’eux, ni de famille significative.»

«Pour continuer d’être et pour continuer à offrir tous nos programmes, on a besoin de sous et des activités comme celle-ci sont très importantes. Présentement, nous avons 90 aînés sous notre aile, mais également 30 sur une liste qui attendent la venue de bénévoles», a-t-il ajouté.

Alors à tous ceux qui ont la dent sucrée, y serez-vous?