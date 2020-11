Un concours de lumières de Noël à Trois-Rivières

Le mouvement «Les Quartiers illuminés de Trois-Rivières» a lancé un concours afin d’encourager les gens à continuer d’illuminer leur quartier et encourager la participation citoyenne. En effet, de nombreux prix sont à gagner pour toutes celles et ceux qui se seront inscrits d’ici le 30 novembre.

Rendue possible grâce à la collaboration du Canadian Tire du boulevard des Forges à titre de partenaire majeur, la Phase 2 du mouvement comprend un concours, mais également une carte interactive pour permettre aux gens de découvrir les rues illuminées de la ville.

Les informations pourront du même coup servir à alimenter une carte interactive sur laquelle se retrouveront les adresses des participants ainsi que leur photo. Les noms ne seront pas affichés pour assurer le respect de la vie privée. Le groupe souhaite mettre à jour cette carte de façon quotidienne, dans la mesure du possible.

«L’objectif c’est de motiver les gens et de les gâter un peu», lance fait savoir Louise Guillemette, la citoyenne de qui émane l’idée de ce mouvement. «Nous demeurons dans le même état d’esprit que le mouvement, donc l’idée n’est pas de récompenser la maison la plus illuminée, mais plutôt d’encourager la participation des gens. Ce qui compte, ce n’est pas le nombre de lumières et de décorations que l’on a mises, mais plutôt l’effort que l’on a fait».

Le concours comprendra également un prix coup de cœur, dont le gagnant sera déterminé par le public.

Prix à gagner

En plus de Canadian Tire, les Rôtisseries Ti-Coq et le Parc de l’île St-Quentin ont aussi apporté leur contribution. Au total, c’est donc plus d’une dizaine de prix de différentes valeurs qui seront tirés parmi tous les participants, en plus d’un grand prix qui sera réservé à celui ou celle qui remportera la mention coup de cœur.

Rappelons que le mouvement Les Quartiers illuminés de Trois-Rivières est une initiative qui a vu le jour le 10 novembre dernier et dont l’objectif est d’apporter du positif et de la lumière dans le mois de novembre, une période souvent plus difficile pour le moral des gens. En ce contexte particulier, ce mouvement est d’autant plus important puisqu’il nous permet de nous rassembler socialement malgré la distance physique que nous impose la pandémie.

Pour participer, les Trifluviens sont invités à soumettre leurs coordonnées accompagnées d’une photo de leurs décorations par messagerie privée sur la page Facebook Les Quartiers illuminés de Trois-Rivières ou par courriel à quartiersillumines@gmail.com.