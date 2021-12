Un concert de Noël à la chapelle des Ursulines

Les chants de Noël retentiront à la chapelle du monastère des Ursulines ce dimanche 19 décembre dès 14h. Ariane Cossette, Marie-Chantal Marquis et Odile Portugais interpréteront de célèbres cantiques des Fêtes, accompagnées au piano par Chloé Dumoulin.

On y entendra notamment Adeste Fideles, Joy to the World, Laudamus te du Gloria de Vivaldi et plusieurs autres pièces. Pour couronner le concert, il y aura bien sûr le Minuit, chrétiens et l’Alléluia extrait du Messie de Händel.

Les billets seront vendus à la porte le jour de l’événement au coût de 20$. L’entrée est gratuite pour les jeunes de 12 ans et moins.

Le passeport vaccinal sera exigé pour assister au spectacle.