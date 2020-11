Un concert de l’OSTR en webdiffusion

Dans le but d’offrir aux mélomanes de la région une saison symphonique en dépit des fermetures des salles de spectacle, l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR) tiendra son grand concert Rêveries scandinaves en webdiffusion.

En plus de sa diffusion le 21 novembre prochain, ce concert sera disponible à l’achat jusqu’au 5 décembre pour ceux qui se seront procuré des billets en ligne, au coût de 15$.

Capté dans une qualité sonore et visuelle de pointe et dirigé par le chef attitré et directeur artistique, maestro Jean-Claude Picard, ce concert plongera les spectateurs dans l’univers de la musique scandinave.

Véritable célébration de la vie, de la joie et des beautés de la nature nordique, les notes de Rautavaara, accompagnées de chants d’oiseaux du nord de la Finlande, les mélodies romantiques de Grieg et l’ultime symphonie de Sibelius empreinte de joie de vivre, laissent place aux rêveries d’un pays lointain et, nous le souhaitons, apporteront un baume sur l’incertitude qui règne présentement.

Pour l’occasion, l’OSTR accueillera, pour une seconde fois, le violoniste canadien Kerson Leong, réputé pour son étonnante sonorité, sa présence scénique et sa musicalité instinctive. Il offrira le Concerto pour violon de Sibelius.

Les détenteurs de billets pour le concert en salle Rêveries scandinaves seront contactés prochainement par la billetterie de la Salle J.-A.-Thompson pour voir les options qui s’offrent à eux. Il est toujours possible de se procurer des billets via la plateforme Eventbrite au https://www.eventbrite.ca/e/billets-reveries-scandinaves-128047243753.