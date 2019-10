Un concept prêt pour la production

Inutile de vous dire que l’avenir est aux VUS et Nissan a montré ce qui sera l’avenir de son image avec le modèle Ariya qui même sous sa forme de concept est très près d’un modèle de production. Nissan n’a pas spécifié de date pour une possible commercialisation. Dans la mouvance des modèles présentés à Tokyo l’Ariya réunit une foule des technologies les plus récentes comme la plus récente version du système ProPILOT 2.0 qui pousse l’autonomie un peu plus loin avec le changement de voies avec les clignotants. Le système peut aussi assister le conducteur lors du dépassement, de la déviation de voie et de la sortie de voie sur des autoroutes à plusieurs voies.

Ce modèle qui est aussi 100% offre une configuration à double entraînement moteur avant / moteur arrière. Comme il s’agit d’un concept aucun chiffre n’a été transmis en ce concerne l’autonomie et la puissance du groupe électrogène. S’appuyant sur les connaissances technologiques du groupe avec la technologie 4 roues motrices, les ingénieurs ont créé ce nouveau système pour gérer automatiquement la puissance et les freins de l’Ariya qui selon Nissan se vent le juste compromis entre puissance et confort.

Concierge virtuel

Une fois à l’intérieur, Nissan offre le Virtual Personal Assistant qui aide à rechercher des informations et à localiser un de l’information comme un stationnement. Il y a aussi un planificateur d’itinéraires intelligents qui identifie et trace automatiquement les arrêts de charge en cours de route, garantissant ainsi que le conducteur arrive à la destination souhaitée, qu’il soit proche ou éloigné. Lorsqu’il est garé au bureau ou à la maison, le concept Ariya prend en charge la technologie Nissan Energy. Cette technologie permet de connecter des systèmes énergétiques pour charger la batterie de véhicules électriques, les maisons et les entreprises électriques, et même de revendre de l’énergie au réseau électrique. Nissan Energy aide les conducteurs à exploiter pleinement les capacités du concept Ariya en élargissant son utilisation pour englober tous les aspects de la vie.

