Un Chrysler Pacifica 4 roues motrices cet automne

Jusqu’à maintenant si vous vouliez une fourgonnette avec rouage intégral, il n’y avait qu’une solution : la Toyota Sienna. À compter du troisième trimestre de 2020, vous aurez une deuxième option. Chrysler qui va redessinée l’année 2021 de son Pacifica va aussi inclure les 4 roues motrices à ce nouveau style. Mais , pour ceux qui ne peuvent attendre, les concessionnaires peuvent désormais commander le Chrysler Pacifica AWD 2020 Édition de lancement,

Exclusivement disponible sur le modèle Touring L, l’édition 2020 est équipée du même système 4RM que celui qui sera proposé sur la Chrysler Pacifica 2021 redessinée. Le Pacifica est le seul véhicule à être équipé d’une transmission intégrale et de sièges Stow ‘n Go, une exclusivité de la catégorie, et le seul véhicule du segment capable de transférer tout le couple moteur disponible aux roues arrière, ou à celles qui ont le plus d’adhérence. Le système Pacifica AWD est également capable de détecter et d’arrêter la rotation de l’arbre de transmission lorsque la transmission intégrale n’est pas nécessaire, une caractéristique exclusive dans le segment qui améliore l’efficacité.

Le Chrysler Pacifica 4RM 2020 Édition de lancement arrive en apparence S, avec un logo AWD Black Noise ainsi qu’un badge d’aile Black Noise Pacifica et Chrysler, et roule sur des roues de 18 pouces. Le noir brillant colore les contours des phares, de la calandre, la jupe arrière et l’ouverture de jour. L’édition de lancement de la AWD comprendra également des pneus Michelin Premier 235/60-R18.

Le Chrysler Pacifica AWD Launch Edition 2020 construite à Windsor en Ontario est disponible dès maintenant chez les concessionnaires Chrysler aux États-Unis et au Canada. Le prix de détail suggéré par le constructeur américain (PDSF) de 40 240 $, hors frais de destination, comprend le forfait AWD Launch Edition PDSF de 3 095 $. Le Chrysler Pacifica AWD Launch Edition 2020 devrait arriver en concession au troisième trimestre 2020. Le prix canadien sera révélé plus tard cet été. C »est la première fois que Chrysler remet une fourgonnette 4RM sur la route depuis 2004.

