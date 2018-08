Un championnat provincial à Trois-Rivières

TIR À L’ARC. Le Club de tir à l’arc Le Sagittaire de Trois-Rivières accueillera le Championnat provincial de tir à l’arc 2018 au début du mois de septembre. La compétition nationale débutera avec une pratique officielle le vendredi 31 août.

Au total, ce sont plus de 200 personnes incluant athlètes, parents et amis provenant des quatre coins du Québec, en plus d’athlètes invités de l’Ontario, qui visiteront la région lors de cette fin de semaine.

La journée de compétitions aura lieu le samedi 1er septembre. Les résultats obtenus seront ajoutés aux pointages accumulés tout au long de la saison régulière afin de couronner les champions.

Ensuite, l’Open du Québec se déroulera le dimanche 2 septembre. Il s’agit d’une formule éliminatoire où les archers s’affrontent les uns contre les autres, un évènement des plus spectaculaires.

Certains espoirs pour les Jeux olympiques de Tokyo, en 2020, ont également confirmé leur présence.

L’entrée sur le site est gratuite pour les spectateurs. Les compétitions auront lieu sur le site du Club le Sagittaire situé au 1605 de la Côte Richelieu, à Trois-Rivières.