Un Centre intégré de chirurgie ambulatoire verra le jour au CHAUR

Les Caisses Desjardins de la Mauricie ont annoncé une contribution de 500 000$ à la campagne majeure de financement de la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR). Ce don majeur permettra de mettre en place un Centre intégré de chirurgie ambulatoire au CHAUR de Trois-Rivières.

Le nouveau Centre intégré de chirurgie ambulatoire offrira l’espace nécessaire pour la réalisation d’interventions ne nécessitant pas le plateau technique d’un bloc opératoire majeur, de sorte à libérer des salles d’opération destinées aux chirurgies plus invasives

«Le centre permettra une augmentation du volume de chirurgies, également une prise en charge de l’usager dès son arrivée, en réduisant ses déplacements, lui assurant un environnement sécurisant et confortable tout en favorisant son implication active dans son épisode de soins, explique le Dr Étienne Bureau. On est à faire les plans de tout ça et à prévoir le volume d’activités, mais il pourrait accueillir, par exemple, des chirurgies plus mineures et légères comme des chirurgies plastiques, ophtalmologiques ou orthopédiques plus légères.»

Plusieurs milliers de chirurgies sont faites chaque année au CHAUR de Trois-Rivières. La création de ce plateau technique fera augmenter la capacité totale du bloc opératoire.

La contribution majeure de Desjardins servira à l’acquisition des équipements à la fine pointe de la technologie pour augmenter l’offre de service pour la chirurgie ambulatoire.

«Ça représente un levier important pour la création de ce centre au CHAUR. Le Centre intégré de chirurgies ambulatoires aura de nombreux impacts bénéfiques pour la population de la région. Les professionnels travaillent présentement sur les plans et devis. On souhaite lancer l’appel d’offres dès l’automne prochain pour débuter les travaux en novembre 2021», précise Carol Fillion, président-directeur général du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

La durée des travaux est estimée à 12 mois. Ce délai permettra au CIUSSS de consolider son équipe avec tout le personnel requis pour assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des blocs opératoires.

Le CHAUR regroupe plus de 30 spécialités médicales. Il a été désigné comme centre de référence régional en traumatologie-neurochirurgie, en néphrologie, en cancérologie, en pédiatrie-néonatologie, en infectiologie, en procréation médicalement assistée et en gestion de la douleur chronique.