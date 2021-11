Un centre de jour pour les gens en situation d’itinérance ouvrira au Cap-de-la-Madeleine

Vers la fin du mois d’août, des gens en situation d’itinérance ont commencé à demander à l’équipe de l’organisme Ebyôn s’ils pouvaient dormir sur leur divan ou encore y faire sécher des choses après une grosse pluie. Pour répondre à la demande, l’organisme ouvrira un centre de jour pour les gens en situation ou à risque d’itinérance. Mais il faut d’abord embaucher un nouvel intervenant…

« On avait toujours en tête qu’il n’y avait pas de centre de jour dans le secteur Est, mais il fallait que le moment soit opportun et que l’équipe soit prête avant qu’on se lance dans un tel projet, raconte Maryse Fortin, directrice générale d’Ebyôn L’Entraide du Cap. On était rendu là et on voit que les besoins ont augmenté. Ça devenait nécessaire de développer un centre de jour à l’est de la ville pour offrir un endroit chaleureux et sécuritaire avec différentes options pour les personnes qui en ont besoin. »

L’organisme situé sur la rue Saint-Irénée dans le secteur Cap-de-la-Madeleine travaillait déjà à soutenir des personnes en situation d’itinérance ou à risque d’itinérance, notamment par le biais du service de dépannage d’urgence et du café communautaire. Très rapidement, l’organisme a pu s’assurer d’un financement pour le projet et entamer les démarches pour l’ouverture du centre de jour avant Noël, idéalement.

Pour l’instant, la salle du sous-sol réservée pour le centre de jour comporte un lit permettant aux gens en situation d’itinérance de s’y déposer pour quelques heures. Un divan est également disponible. Il sera aussi possible pour eux d’y laver leurs vêtements, d’y laisser leurs effets personnels le temps de se reposer et de prendre une douche.

« Le café communautaire est également là en complément. Ils pourront manger à la tablée populaire et bénéficier de l’accompagnement psychosocial de notre équipe. On leur offrira aussi des trousses comprenant des produits d’hygiène de base. Ainsi, ils pourront l’utiliser à d’autres endroits également », précise Mme Fortin.

Elle remarque également que l’itinérance se fait plus visible depuis le début de la pandémie, alors qu’en temps normal, l’itinérance était surtout cachée dans les appartements dans le secteur. « Avec le passeport vaccinal, les gens en situation d’itinérance ne peuvent plus nécessairement aller se réchauffer dans des salles à manger de commerces de restauration rapide. Au plus fort de la pandémie, ils ne pouvaient plus avoir accès aux toilettes de stations-services non plus. Ils cherchent de nouveaux endroits où se réfugier. Peut-être est-ce aussi dû à une certaine migration de l’itinérance dans la région.

C’est d’ailleurs dans les plans d’Ebyôn L’Entraide du Cap de bonifier et d’agrandir le centre de jour dans les prochaines années, car Maryse Fortin entrevoit les besoins qui augmentent. Le centre de jour deviendra complémentaire aux services de travail de rue de Point de rue dans le secteur.

Intervenant social recherché

Pour mettre en place la logistique du centre de jour et assurer sa gestion, Ebyôn est présentement à la recherche d’un intervenant social, mais avec la pénurie de main-d’œuvre qui sévit, ce n’est pas chose facile.

« Il faut qu’on suive les conditions de travail offertes par le privé et le secteur public et ce n’est pas facile quand on est un organisme communautaire, souligne Mme Fortin, Ça nous a amenés, en conseil d’administration, à regarder ce qu’on pouvait faire pour donner le maximum de ce qu’on est capable en termes de salaire. C’est difficile d’offrir des assurances ou des conditions semblables au public et au privé, mais on a l’avantage d’offrir une liberté différente. Notre cadre de travail est moins rigide. »

« Par ailleurs, le centre de jour est à bâtir, à organiser. C’est une belle expérience de développement et de gestion de projet. On voit directement les impacts de nos actions dans la communauté », ajoute-t-elle.

Le poste d’intervenant à temps plein prévoit un salaire horaire de 20$, ainsi que six semaines de vacances. Pour en savoir plus sur le poste: 819 373-7828.