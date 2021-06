Un centre de formation et d’entraînement des pompiers à la fine pointe de la technologie

La Ville de Trois-Rivières a officiellement inauguré son centre de formation et d’entraînement des pompiers, la plus importante installation du genre en Mauricie.

Située au 250, rue De Grandmont, l’installation est composée de conteneurs maritimes et est munie d’un toit mécanisé unique au Québec. L’endroit est opérationnel depuis mars pour perfectionner les interventions des pompiers et de maintenir les acquis du personnel.

« Le but de cette installation a aussi été d’optimiser un espace restreint pour favoriser un maximum de polyvalence, indique Jonathan Dion, chef aux opérations et responsable de la formation des pompiers à la Direction des incendies et de la sécurité civile de Trois-Rivières. En ce moment, on peut travailler tout ce que nécessite le travail général d’un pompier, comme la recherche de victimes, le sauvetage en espace clos, le travail sur un toit en pente, etc. Avec un centre comme celui-là, on vient augmenter le niveau de qualité de nos interventions, mais aussi la sécurité des pompiers et de la population, au final. »

Les pompiers peuvent aussi s’entraîner à la descente en rappel, à l’intérieur comme à l’extérieur, le sauvetage de victimes dans un lieu enfumé, ainsi que l’entrée forcée sur un simulateur de porte.

L’espace intérieur est modulable. Les éléments qui s’y trouvent sont amovibles, de sorte qu’il est possible de recréer différentes situations et différents intérieurs pour la recherche de victimes. Un parcours de fils permettant de simuler la circulation dans un plafond peut aussi y être intégré.

Par ailleurs, depuis mai, le centre de formation et d’entraînement des pompiers peut profiter d’un simulateur de phénomènes thermiques. L’infrastructure spécialisée, achetée au coût de 147 000 $, permet d’observer le comportement thermique d’un incendie en milieu clos.

Grâce à une isolation thermique limitant la quantité de combustible, le simulateur permet notamment d’analyser les types de fumée, d’observer les signes précurseurs des phénomènes thermiques potentiellement dangereux et de pratiquer les techniques de lance.

« Ce simulateur donne l’occasion aux pompiers de bien reconnaître les signes de ces phénomènes thermiques et de s’en protéger. Ils pourront développer une meilleure acuité pour analyser ces signes pour augmenter leur sécurité et celle des victimes », précise M. Dion.

Un centre à vocation régionale

Avant la construction de ce centre de formation, les pompiers de Trois-Rivières devaient se rendre à Laval pour suivre ces formations, engendrant notamment des coûts de formation et de déplacement pour la Ville. On estime donc que l’infrastructure sera rentabilisée dans un horizon de cinq à sept ans.

« Le combat des incendies est une science. Chaque seconde et chaque geste compte. Les différentes fonctionnalités de ce centre de formation améliorent les connaissances pratiques de nos services d’intervention de manière sécuritaire et adaptée aux situations d’urgence », ajoute Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières.

D’ailleurs, le lieu pourra aussi servir à l’entraînement des pompiers de la Mauricie et des régions avoisinantes. Plusieurs municipalités ont déjà manifesté leur intérêt en ce sens.

« On est devant un équipement à la haute pointe de la technologie et des nouvelles pratiques. Je suis fière que cette installation soit si bien située. Ça bénéficiera aux pompiers de la région et de tout le Québec. Ça permet aussi la revitalisation du secteur », souligne Sonia LeBel, présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain.

L’équipement pourra également servir à la formation d’autres corps d’emploi municipaux, tels que la police et les travaux publics.

Le projet de 715 000$ a bénéficié d’un soutien financier de 300 000$ du Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.