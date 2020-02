Un centre de divertissement majeur à Trois-Rivières?

Vous vous souvenez d’Anthony Lafrenière-Gélinas? C’est ce jeune homme de 17 ans, avec la tête remplie de projets, qui avait organisé une fête foraine, l’été dernier, au Centre commercial Les Rivières. Et bien voilà que le Trifluvien caresse un rêve encore plus gros, soit celui d’implanter un centre de divertissement à Trois-Rivières qui pourrait aller jusqu’à 50 000 pieds carrés.

Ne pouvant dévoiler trop de détails pour le moment, il a bien voulu se confier à propos de ses ambitions.

«Ce que je j’ai en tête, c’est d’amener un centre de divertissement comme on en trouve ailleurs au Québec. Je ne peux pas m’avancer encore, mais je voudrais quelque chose de vraiment unique. On pourrait avoir des autos-tamponneuses, un carrousel, un cinéma 7D, des jeux de réalité virtuelle et des arcades. On peut penser à un coin plus vintage et un autre plus sportif, par exemple», lance-t-il d’emblée.

«Je ne peux pas m’avancer sur mes négociations, mais ça va bien. J’ai déjà rencontré plusieurs partenaires. Je suis en train d’étudier un scénario pour trouver un concept vraiment unique dans le but d’avoir un centre comme on peut voir en Floride et un centre qui va nous distinguer des autres centres de divertissement.»

Le jeune entrepreneur est convaincu que son projet pourrait desservir plusieurs acteurs de tout âge. Il a déjà une idée bien précise d’où il voudrait s’installer, non loin des autoroutes principales.

«On n’a qu’à penser à toutes les équipes qui viennent disputer des tournois en Mauricie. Les familles cherchent des activités à faire et il y a quelques activités qui s’offrent à elles. Par contre, un centre de divertissement manque pour ces familles-là. On va incorporer des boutiques, dont une boutique de jouets. On va avoir un coin restauration, des salles de réception de fête et un coin desserts», ajoute celui qui étudie en Arts, lettres et communication au Cégep de Trois-Rivières.

«J’aurais aimé organiser une fête foraine intérieure, mais nous n’avons pas la place à Trois-Rivières. On n’a pas le bâtiment pour ça. Alors j’ai cette idée de centre de divertissement qui pourrait intéresser tout le monde, autant ceux qui vont se rappeler des souvenirs des années 1970 et 1980, que ceux qui vont découvrir les activités plus modernes. Je vais avoir besoin de 30 000 à 50 000 pieds carrés pour l’espace. Je vais faire du repérage en octobre, à Orlando, pour voir ce qui se passe là-bas. Je vais participer à certains congrès pour m’inspirer un peu», conclut-il.

Dans le meilleur des mondes, le Trifluvien vise une ouverture en 2023. À tous partenaires qui seraient intéressés à contacter le jeune entrepreneur, vous pouvez le faire via le 819-531-4172 ou via la page Facebook «Anthony Lafrenière-Gélinas» via le le https://www.facebook.com/Anthony-Lafreni%C3%A8re-G%C3%A9linas-113165093413487/.