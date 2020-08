Un centre de biathlon à Trois-Rivières?

Un centre de biathlon pourrait bien s’installer à Trois-Rivières. Sylvie Pronovost, fondatrice de l’Association régionale de biathlon de la Mauricie, est à la recherche d’un nouvel endroit pour la pratique de son sport. Après avoir quitté Notre-Dame-du-Mont-Carmel il y a quelques mois, Mme Pronovost a visité deux endroits prometteurs à Trois-Rivières.

L’un d’eux est dans le secteur Saint-Louis-de-France et l’autre dans le secteur Sainte-Marthe-du-Cap. Mme Pronovost a également visité un endroit à Saint-Prosper, dans la MRC des Chenaux.

«Maintenant, ce sera un long processus, indique-t-elle. Il faut en premier lieu que la Sûreté du Québec donne son feu vert pour le champ de tir. Il a plusieurs critères à respecter, dont la proximité avec les maisons dans le secteur. Ça prend minimalement 36 mois pour obtenir un permis de champ de tir. On est loin encore de pouvoir fonctionner comme on le faisait à Mont-Carmel, mais on avance et on va y aller étape par étape. Notre première étape sera de se trouver des locaux administratifs. On a contacté Innovation et Développement économique Trois-Rivières et la MRC des Chenaux pour voir les options.»

L’Association régionale de biathlon de la Mauricie a besoin notamment d’un grand gymnase pour la pratique du tir au laser et d’un centre de tir de 30 cibles.

Rappelons que Mme Pronovost avait tenté d’acquérir la montagne à Notre-Dame-du-Mont-Carmel où son organisme, Biathlon Mauricie, se trouvait depuis plusieurs années. Pour diverses raisons, notamment financières, cela n’avait pas été possible.

Alors contrainte de partir et de tirer un trait sur Biathlon Mauricie, elle a décidé de promouvoir son sport de façon différente. C’est pourquoi elle a créé, dernièrement, l’Association régionale de biathlon de la Mauricie, qui regroupe présentement six entraîneurs.

«On a fondé une association pour plusieurs raisons, soutient-elle. Premièrement, c’est plus représentatif de ce que l’on fait. On ne fait pas seulement pratiquer un sport. On offre de la formation auprès des entraîneurs et on fait des programmes dans les écoles. Étant donné qu’on devait déménager, on a décidé de se restructurer.»

Miser sur les écoles

Cette dernière désire s’ancrer davantage dans la région, notamment auprès des écoles. Avec Biathlon Mauricie, elle avait initié 2000 élèves à ce sport qui combine le ski de fond et le tir à la carabine.

«On a testé notre programme dans la MRC de Maskinongé et la Commission scolaire a pu en démontrer les bienfaits sur les jeunes, mentionne Sylvie Pronovost. Les effets positifs sont nombreux. Ç’a permis à certains jeunes de s’accrocher et de poursuivre leurs études. Des victoires comme celle-là, on en compte plein.»

D’ici à ce que l’Association régionale de biathlon de la Mauricie trouve un endroit où s’établir, Mme Pronovost assure que les partenariats dans les écoles se poursuivront. «Notre but avec notre programme dans les écoles, c’est de prendre un sport olympique et de le rendre accessible et amusant, souligne-t-elle. Apprendre dans le plaisir, c’est ce qu’on vise. On remarque qu’il y a beaucoup d’engouement avec les jeunes du primaire. C’est très motivant.»

Pour l’aider à accomplir sa mission, l’Association est à la recherche de bénévoles. Les personnes intéressées peuvent écrire à Mme Pronovost à cette adresse : arbmauricie@outlook.com