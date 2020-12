Un Carnet Découvertes locales pour une bonne cause

Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec s’associe avec 34 marchands de Trois-Rivières pour lancer le Carnet Découvertes locales.

Cette activité d’autofinancement est conditionnée par le sous-financement des organismes communautaires qui doivent amasser suffisamment de fonds pour être en mesure de continuer à offrir des services à la population.

Pour ce projet, Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec a réussi à tisser des liens avec 34 marchands de Trois-Rivières qui ont bien voulu offrir des rabais aux détenteurs du Carnet Découvertes Locales malgré les ventes en baisse, les heures réduites, les profits perdus.

«L’année 2020 est difficile dans toutes les sphères de la vie tant économique que sociale. C’est difficile pour les individus, mais aussi pour les entreprises qui ont dû faire face à des fermetures temporaires, à des difficultés d’approvisionnement, à une pénurie de main-d’œuvre malgré les mises à pied causées par la pandémie. Toutes ces pertes financières occasionnent des déficits de philanthropie qui affectent tous les organismes communautaires», souligne l’organisme par voie de communiqué.

«C’est pour permettre à Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec de poursuivre sa mission et de continuer à soutenir les personnes épileptiques et leurs proches que la vente du Carnet Découvertes Locales est non seulement importante, mais nécessaire», ajoute l’organisme.

Les sommes amassées permettront à Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec de maintenir en poste une ressource dédiée au Service Accueil Écoute, un service très sollicité depuis mars et même un peu plus depuis septembre, moment où les mesures sanitaires se sont resserrées.

Le Carnet Découvertes Locales est disponible au coût de 20 $. Des achats groupés donnent droit à des gratuités : pour chaque tranche de 10 carnets achetés, le 11e est offert gratuitement.

Pour réserver un ou des carnets : 819 373-3211 poste 401 ou www.epilepsieMCQ.org ou par courriel à info@epilepsiemcq.org. Les paiements sont possibles par virement Interac, en argent à nos bureaux, par chèque pour les entreprises.