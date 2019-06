Un camp techno dédié au 12-15 ans

L’Institut secondaire Keranna accueillera cet été un tout nouveau camp technologique pour les 12-15 ans. Du 12 au 16 août, une vingtaine de jeunes seront initiés à la programmation robotique et visiteront des entreprises technologiques de la région.

Ce projet est réalisé par l’organisme Prompt en partenariat avec l’école Keranna et son club de robotique ainsi qu’Open Trois-Rivières. Le camp Découverte Techno a été mis sur pied l’an dernier à Montréal et Québec. La formule s’entend maintenant à d’autres villes universitaires telles que Trois-Rivières.

«L’idée, c’est d’initier les jeunes à la robotique pour les éveiller aux futures carrières en ingénierie, sciences et mathématiques, explique Éliane Béliveau de Prompt. C’est pour se donner une relève, pour allumer des étincelles. Un camp pour les adolescents de cet âge, c’est une offre plus rare. Ça leur permet de développer leur intérêt. Ça aide aussi à la persévérance scolaire.»

Du lundi au jeudi, en avant-midi, des ateliers de robotique seront animés par deux membres de l’Ultime, le club de Keranna. «Les participants vont avoir à manipuler des capteurs, notamment», mentionne Véronique Payeur, enseignante à l’Institut secondaire Keranna .

Les après-midi seront quant à eux consacrés à des visites d’entreprises innovantes. «Parmi celles-ci, il y aura Noovelia et Waste Robotics, indique Étienne Dansereau d’Open Trois-Rivières. Ce sont des entreprises tout à fait dans l’esprit du camp, innovatrices et modernes. Les jeunes vont pouvoir voir concrètement ce qu’on fait avec la science et l’innovation en entreprise. C’est un beau parallèle avec le monde professionnel.»

«Ce sont des entreprises qu’on n’a pas la chance de pouvoir visiter tous les jours, qui ne font pas non plus de portes ouvertes, renchérit Mme Béliveau. Le vendredi, c’est une journée spéciale où la famille et les amis sont invités à venir voir le travail accompli.»

Le camp est ouvert à tous les jeunes de 12 à 15, ans avec ou sans expérience. L’inscription est de 200 $ par personne. Seulement une vingtaine de places sont disponibles. Pour s’inscrire : camp-techno.com