Un camp d’entraînement… avec les Cataractes!

L’organisation des Cataractes de Shawinigan a annoncé la création de son Académie de hockey. Elle offrira, pour sa première édition, un camp de trois jours dans l’environnement d’une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) destiné aux joueurs de niveau Magh à Pee-Wee.

Sous la supervision de l’entraîneur-chef des Cataractes, Daniel Renaud, de l’ancienne vedette de l’équipe et entraîneur des Braves de l’Énergie, Jonathan Bellemare, et de Simon Laliberté, entraîneur à la structure intégrée des Estacades puis directeur des communications marketing des Cataractes, le camp permettra à un maximum de 90 jeunes de vivre une expérience unique du 7 au 9 août prochain.

Ils seront divisés en trois groupes, soit Magh/Novice, Atome et Pee-Wee.

«Lorsqu’on m’a approché pour me joindre à l’aventure, j’ai rapidement accepté. J’organisais annuellement un camp sous le nom de Hockey Spécifique depuis quelques années à Shawinigan et je trouve naturel de m’associer à l’Académie des Cataractes», a commenté Bellemare.

Le camp comprendra neuf heures d’entraînement sur la patinoire, six heures de séances hors glace, une séance vidéo, une visite des installations, une séance de questions-réponses avec les joueurs des Cataractes, et la visite de Thomas Hawk. Tous les participants recevront un chandail de hockey de l’Académie des Cataractes, une paire de billets pour le match d’ouverture et plusieurs surprises.

Le coût d’inscription pour les trois journées complètes est fixé à 250$ (plus taxes). «Nous voulons faire vivre aux jeunes l’expérience d’un camp d’entraînement des Cataractes. Toutes les ressources de l’organisation seront sur place pour les encadrer. Nous n’avons qu’à penser à l’équipe d’entraîneurs, au préposé à l’équipement, René Arbour, le préparateur physique et thérapeute, Kyle Sutton, ainsi qu’une dizaine de joueurs et anciens joueurs qui agiront comme chef d’équipe», a pour sa part témoigné le directeur général des Cataractes, Martin Mondou.

La période d’inscription commencera le 8 mai et elle se fera uniquement en ligne au www.cataractes.qc.ca/academie.