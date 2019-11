Un camp de baseball offert par Raphaël Gladu

Raphaël Gladu est synonyme de «donner au suivant». Son implication dans la communauté est indéniable et il en fera de nouveau la preuve à l’occasion de son camp de baseball.

En avec Baseball CRM, le camp prendra son envol le samedi 23 novembre. Les leçons auront lieu dans les cages intérieures du complexe Alphonse Desjardins. Le camp est d’une durée de 5 semaines et il est offert au coût de 75$.

«Je trouve ça important, car quand j’étais jeune, j’ai eu la chance d’avoir des entraîneurs et des modèles qui m’ont beaucoup aidé dans mon cheminement sportif. J’aime aussi voir l’évolution des joueurs! De plus, ça donne de la visibilité au baseball et ça peut augmenter la popularité du sport», explique-t-il.

Horaire des cours:

Samedi 9h joueurs d’âge Atome

Samedi 10h joueurs d’âge Moustique

Samedi 11h joueurs d’âge Pee-Wee

«De plus, j’offre des leçons privées et semi-privées pour toutes les catégories. Toutes les leçons auront elle-aussi lieu dans les cages intérieures du complexe Alphonse Desjardins. Pour plus d’informations et pour les disponibilités, j’invite les gens à me contacter par Facebook ou par courriel au raph-glad@hotmail.com», ajoute la jeune vedette des Aigles de Trois-Rivières.

La période d’inscriptions est amorcée et prenez note que les places sont limitées.