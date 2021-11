Un cahier à colorier pour apprivoiser les lieux culturels

Depuis trois ans, le projet régional Famille tout inclus permet aux parents et aux enfants de profiter de la carte Accès-Musée pour visiter gratuitement les musées en Mauricie et au Centre-du-Québec. L’initiative compte rayonner encore davantage dans la région grâce au lancement d’un site web regroupant l’ensemble des informations relatives au projet, ainsi qu’un cahier à colorier destiné aux enfants.

On retrouve notamment au www.familletoutinclus.ca les détails au sujet de la carte Accès-Musée, très populaire à travers les bibliothèques participantes de la Mauricie et du Centre-du-Québec, ainsi que les droits des spectateurs, des visiteurs des musées et des visiteurs des bibliothèques. Le site web met également de l’avant une vidéo ludique et colorée créée par Suzie Bergeron. La liste des lieux culturels participant au projet est aussi visible.

« L’idée derrière cette initiative est de permettre aux familles de s’approprier les lieux culturels et de le faire dans le plaisir », rappelle Samuel Bergeron, président par intérim de Médiat-Muse.

Le cahier à colorier peut être téléchargé à partir du www.familletoutinclus.ca. Par ailleurs, grâce à une collaboration avec le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, 10 500 familles du territoire recevront gratuitement un exemplaire du cahier à colorier lors de la vaccination de leurs enfants de 18 mois dans les trois prochaines années.

Le cahier présente aussi de petits textes pour que les tout-petits puissent aussi apprivoiser les lieux culturels grâce aux droits des visiteurs: le droit de chuchoter, de rire, de comprendre…ou pas, de commencer une visite par la fin, de donner son avis, de rêver, etc.