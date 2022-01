Un café pour briser l’isolement des mamans

Propriétaire et fondatrice de l’entreprise La Pause Magique, Marie-Claude Bérubé s’apprête à vivre une nouvelle aventure. Dans quelques mois, elle ouvrira un café dans le local qui abritait anciennement le restaurant Cambodiana sur le boulevard des Récollets. Elle y déménagera toute l’entreprise et la production.

« C’est un rêve que j’ai depuis le début de La Pause Magique, lance l’entrepreneure. C’est un café pour les mamans, pour briser l’isolement. Les deux tiers de l’espace seront dédiés à la production et le tiers restant sera pour le café. »

Cette dernière souhaite également y tenir des conférences et de la formation à l’occasion. « Ce sera un lieu chiquement décoré dans les tons de doré, blanc et noir, décrit-elle. Je veux que ce soit magique. Ce sera ouvert quelques jours par semaine. »

Bien entendu, on y servira les collations santé développées par l’entreprise, mais également de la cuisine à base d’ingrédients locaux et biologiques. « C’est un endroit que je veux agréable et confortable pour que les mamans sortent de chez elles et que ça leur fasse du bien de venir socialiser ici. Je veux que ce soit un milieu de vie, un endroit pour que les femmes s’amusent et se sentent bien. »

Un nouveau départ

Depuis 2017, La Pause Magique offre des collations santé prêtes à cuisiner. Les préparations sont joliment emballées dans de petits sacs à colorier avant d’être expédiées aux quatre coins du Québec. La boutique en ligne rejoint même des clients en Alberta, en Ontario et dans les provinces maritimes.

La Trifluvienne Marie-Claude Bérubé ne cache pas que c’est un défi d’ouvrir un café en pleine pandémie. Ce sera aussi certainement un nouveau départ pour elle qui travaille de la maison depuis 15 ans. Maman de trois enfants, elle avait aménagé son entreprise dans le sous-sol d’une maison résidentielle dans le secteur Cap-de-la-Madeleine pour être capable de mieux concilier le travail et la famille.

« C’est un pari que je fais, répond-elle simplement. C’est une grosse étape dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle. On verra où ça nous mènera, mais je trouve que c’est un projet bien emballant. »

L’aménagement des lieux devrait débuter au mois de mars pour une ouverture du café à l’été. D’ici là, il est possible de découvrir les produits de La Pause Magique en ligne à lapausemagique.com.