Un cadeau inespéré pour Coralie

En décembre dernier, tout juste avant les Fêtes, Coralie et sa famille ont reçu un cadeau inespéré. L’équipe du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières (CPSTR), que fréquente Coralie depuis quelques années, a téléphoné à la famille pour lui offrir de payer les études secondaires de la jeune fille au Séminaire Saint-Joseph. Ce geste de générosité, initié par Cogeco et le Séminaire Saint-Joseph, a grandement ému la famille.

« J’ai eu mon rendez-vous annuel avec la pédiatre pour Coralie et en entrant dans le bureau, j’ai dit qu’elle avait commencé à regarder pour des écoles secondaires », raconte Marie-Claude Provencher, la mère de la jeune fille.

Cette conversation anodine a donné lieu à un véritable élan de générosité. Quelques jours plus tard, la famille recevait un appel annonçant la bonne nouvelle.

« On n’en revenait pas, lance Marie-Claude. On était tellement, mais tellement content. C’est un cadeau du ciel pour des parents. On veut tellement offrir le meilleur à nos enfants, mais on n’aurait pas pu lui payer des études au privé. C’était inespéré. J’en parle encore avec émotion tellement ça me touche. C’est la plus belle récompense qu’on ne peut pas avoir pour notre puce. On est conscient de l’opportunité que ça représente et on est tellement reconnaissant. »

Pour l’équipe du CPSTR, c’est une façon de souligner les efforts soutenus réalisés par cette famille depuis des années. C’est également une façon d’encourager Coralie à continuer de développer son plein potentiel.

Au fil des ans, Coralie a participé à plusieurs activités offertes par le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières, dont Les Grands Copains, qui est un programme de mentorat scolaire entre un enfant suivi au CPSTR et un élève de 4e ou 5e secondaire. Ce projet permet de présenter aux enfants des modèles positifs offrant des exemples de réussite. Coralie participe également aux ateliers d’art-thérapie, qui lui permettent d’exprimer en images toutes ses pensées et ses émotions.

« On a toujours aimé avoir des ressources. On n’a pas hésité à demander de l’aide quand on en avait besoin, soutient Marie-Claude. Dre Caumartin, qui est pédiatre au CPSTR, m’a vue tout croche. Elle a été témoin de tout mon parcours. J’ai eu une passe difficile. Je reviens de loin, mais maintenant ça va. Je travaille depuis deux ans en maintien à domicile. Quand tu vois d’où je suis partie, de se faire donner une belle tape dans le dos comme ça, ça compte beaucoup. »

« À cause d’une mauvaise passe, mon conjoint et moi, on est tombé sur l’aide sociale et on a déménagé dans le quartier Saint-Paul il y a quelques années, raconte cette dernière. Ce n’était pas ce qu’on souhaitait et c’est pour ça qu’on tient vraiment à montrer à nos enfants à quel point c’est important de faire les bons choix et de s’entourer des bonnes personnes. »

Une reconnaissance immense

Maman dévouée pour ses enfants, Marie-Claude tient à exprimer toute sa reconnaissance envers l’équipe du CPSTR, mais les mots lui manquent. « Ils font un travail incroyable, insiste-t-elle. Ce sont des gens passionnés. Ils veulent tellement pour les jeunes. Pour essayer de leur redonner un peu, on s’est toujours impliqué en faisant du bénévolat lors des activités. On leur doit beaucoup. »

Présentement en sixième année à l’école Saint-Paul, c’est avec fébrilité que Coralie fera son entrée au Séminaire Saint-Joseph en septembre prochain. « Je trouve ça le fun parce que ce n’est pas tout le monde qui a une opportunité comme celle-là. Moi, j’ai cette chance et je vais vraiment en profiter. J’ai hâte de commencer », confie Coralie.

D’ici là, elle terminera son année scolaire entourée du personnel de son école primaire pour qui elle n’a que de bons mots.