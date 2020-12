Un cadeau du Musée POP pour les Fêtes

Quiz, visite virtuelle, coffrets artistiques, dessins à colorier : le Musée POP amène sa touche à la période des Fêtes avec sa programmation d’activités virtuelles ou à faire à la maison avec la famille.

Présentement fermé en raison des mesures sanitaires en vigueur, le Musée offre notamment une visite virtuelle de l’exposition permanente Attache ta tuque! Une virée décoiffante dans la culture québécoise.

Voici les autres activités offertes.

Les cadeaux de Noël de Papi et Mamie

Le collectionneur de jouets anciens, Jean Bouchard, décrit les jouets offerts aux enfants jadis et en montre quelques-uns. Une belle rencontre intergénérationnelle qui captivera sans doute petits et grands.

C’est à découvrir au museepop.ca/activites-famille/calendrier-d-activites/programmation-familiale-virtuelle

Les POP-Quiz

Deux quiz en ligne sont offerts aux familles : un pour tester les connaissances sur la culture québécoise, inspiré des thématiques de l’exposition Attache ta tuque! et l’autre pour découvrir de quels objets de notre vie quotidienne, les artéfacts des collections du Musée sont les ancêtres.

Musée à colorier

Le Musée POP offre des dessins à colorier afin en apprendre plus sur les bâtiments et la collection du Musée. Les familles sont invités à les télécharger et les colorier pour ensuite les prendre en photos pour publication sur les médias sociaux avec le #museepop et le @museepop.

CultureGo: du contenu exclusif pour famille curieuse…

Par le biais de la plateforme en ligne CultureGO, développée par la firme Rum&Code dans le cadre du Muséolab en partenariat avec le DigiHub, le Musée propose des contenus exclusifs sur nos expositions et nos collections.