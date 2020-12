Un cadeau de Noël du FestiVoix et des Frères Lemay

Le FestiVoix de Trois-Rivières s’est allié aux Frères Lemay pour offrir un cadeau spécial aux amateurs de musique: une toute nouvelle chanson de Noël!

Écrite et composée par le duo de Saint-Boniface, Noël Noël des Frères Lemay fait un beau clin d’œil à l’univers déjanté des réveillons chez les Lemay, des fermentations aromatiques et douteuses de leur matante Yvette aux manteaux de fourrure empilés sur le lit. De quoi rappeler de bons souvenirs à bon nombre de Québécois!

«C’est notre première chanson de Noël. On avait en tente de faire une chanson énergique, vraiment dans le style typique des Frères Lemay. On a commencé à penser aux faits cocasses de nos fêtes de Noël et de nos rassemblements de famille. Disons qu’il y a peu de fiction! On a eu beaucoup de fun à composer ça», raconte Michel Lemay, des Frères Lemay.

C’est le directeur général du FestiVoix, Thomas Grégoire, qui est entré en contact avec lui avec cette idée. «Ça fait plusieurs années qu’on participe au FestiVoix et Thomas nous a toujours soutenus. C’est super d’avoir pensé à nous et de nous donner la chance de faire ce projet», ajoute Michel Lemay.

«Les Frères Lemay ont beaucoup joué sur nos scènes. Ils ont la créativité qui correspondait au projet et ce petit côté déjanté qu’on avait en tête. L’humour est présent dans la chanson. On voulait vraiment offrir un cadeau à notre public et à nos partenaires à l’approche de Noël, mais c’était important que ce soit ludique et festif et que ça nous fasse sortir de la période actuelle», explique Thomas Grégoire.

«On aime beaucoup les Frères Lemay, ajoute-t-il. Ce sont des professionnels. Ils nous ont permis de créer un univers qu’on créer normalement pour un festival, mais plutôt que d’être autour d’un lieu, c’est autour d’une chanson.»

À travers cette initiative, l’organisation du FestiVoix a également souhaité mettre en lumière le talent d’artistes de la Mauricie en apportant un soutien à leurs créations et à la diffusion de leurs oeuvres.

«C’est un plaisir de travailler avec des artistes pour offrir une nouvelle chanson. Mais on est avant tout des diffuseurs. On teste modestement la production de chanson. On a simplement lancé les grandes lignes du projet et les Frères Lemay ont rapidement compris l’esprit qu’on recherchait. Ils ont bonifié les idées qu’on avait au départ. Les paroles rappelleront des souvenirs à tout le monde. Il y a un côté rigodon qui est bien présent et c’est rempli de clins d’œil.»

Noël Noël des Frères Lemay est disponible dès maintenant sur les réseaux sociaux du FestiVoix de Trois-Rivières, ainsi que sur les plateformes musicales numériques (Spotify, Apple Music, Deezer, etc.).

Un vidéoclip réalisé par le vidéaste trifluvien David Leblanc sera également dévoilé au cours de la prochaine semaine.