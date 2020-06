Un brunch-bénéfice virtuel pour Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

Le brunch-bénéfice annuel de Moisson Mauricie / Centre-du-Québec sera entièrement virtuel cette année. L’événement, sous la présidence d’honneur de Me Cassy Bernier, notaire chez Leblanc Martin Bernier, notaires et avocats, aura lieu le dimanche 21 juin et vise à amasser la somme de 30 000$.

La population est invitée à faire un don des façons suivantes :

– Don de 5 $ : en textant le mot « manger » au 45678

– Don de 20 $ et plus (chaque 20 $ de don donne droit à un coupon pour le tirage des prix) : https://www.moisson-mcdq.org/faites-un-don/

De plus, la population et les organisations sont invitées à bruncher en famille à la maison le dimanche 21 juin 2020 et à faire parvenir la photo à Moisson (communications@moisson-mcdq.org) ou à la publier sur les réseaux sociaux en ajoutant le mot-clic: #cavabienmangermoisson.

Le saviez-vous? Dans les dernières semaines, Moisson a noté une augmentation de 2000 demandes dans la région en raison de la COVID-19, portant le nombre de personnes aidées à 27 500 personnes chaque mois, dont 9 000 enfants.

Les entreprises peuvent aussi être partenaires de l’événement. Pour avoir des informations, il suffit de contacter Geneviève Marchand, responsable du financement et des communications : communications@moisson-mcdq.org

Jean Pellerin, président du conseil d’administration de Moisson, rappelle que le brunch-bénéfice de Moisson est un événement essentiel pour amasser des fonds et assurer la poursuite de la mission de l’organisme. «On souhaite que les gens participent en grand nombre en profitant de cette journée, qui est aussi la fête des Pères, pour prendre un bon repas en famille et faire un don à Moisson.»

Pour sa part, Cassy Bernier, présidente d’honneur de l’événement, insiste sur l’impact de chaque don: «Chaque 10$ donné permet à Moisson de distribuer 180 $ de nourriture».

Pour connaître les prix à gagner et voir la campagne en ligne de Moisson, il suffit de visiter le www.moisson-mcdq.org et la page Facebook de l’organisme: https://www.facebook.com/moissonmcdq/

***

Quelques chiffres

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

– 3,2 millions de kilos de denrées récupérés par année, une valeur marchande de 23 millions $.

– 74 organismes membres.

– 485 personnes soutenues dans leur intégration sociale et à l’emploi pour développer leur savoir-être et leur savoir-faire.