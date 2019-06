Un Bioblitz pour découvrir la diversité de l’aire écologique de Saint-Louis-de-France

Les 14 et 15 juin, un Bioblitz sera réalisé dans le secteur Saint-Louis-de-France, plus précisément dans le milieu naturel de l’aire écologique de la Terre-des-Loisirs.

Un Bioblitz est un inventaire écologique où l’on tente d’identifier un maximum d’espèces végétales et animales en très peu de temps, soit 12 à 24 heures. Un peu comme si l’on prenait une photo instantanée de la biodiversité d’un milieu naturel. Une cinquantaine de biologistes, géographes, naturalistes, étudiants, techniciens ou passionnés de la nature prendront part à l’inventaire du Bioblitz.

L’aire écologique de la Terre-des-Loisirs abrite des milieux naturels diversifiés. Les participants du Bioblitz sont impatients d’en apprendre davantage sur la biodiversité faunique et floristique de ces milieux.

Mentionnons que l’un des objectifs du Bioblitz est de faire connaître la biodiversité des milieux naturels de la ville aux citoyens. Réalisé dans un esprit de convivialité, le Bioblitz se veut aussi une occasion pour les participants d’apprendre à mieux se connaître, tout en partageant connaissances, techniques d’inventaire et méthodes d’identification.

La Ville de Trois-Rivières en sera à son huitième Bioblitz. Depuis 2012, des Bioblitz sont organisés sur le territoire afin de raffiner les connaissances sur les milieux naturels.

L’événement est réalisé en partenariat avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable, l’Université du Québec à Trois-Rivières, Bassin Versant Saint-Maurice et la Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan.