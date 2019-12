Un baume au cœur pour des aînés seuls pour Noël

Comme le veut la tradition, Les Petits Frères de Trois-Rivières apporteront aux personnes âgées seules à Noël des moments d’amour et de partage. Ainsi, jusqu’au 25 décembre, plus de 70 bénévoles illumineront le temps des Fêtes de 100 aînés accompagnés par Les Petits Frères.

Entre les 23 et 25 décembre, 30 Grandes Amies et Grands Amis ne pouvant se déplacer ou dont l’état de santé est précaire, recevront la visite de 20 bénévoles. Seul, en duo ou en famille, ceux-ci se rendront à leur résidence, en CHSLD ou à l’hôpital et leur offriront un coffret partage comprenant un cadeau de Noël et une collation à partager, gracieuseté de la Pâtisserie Arc-En-Ciel.

Le 25 décembre, les bénévoles iront chercher leurs Grandes Amies et Grands Amis à domicile et les conduiront à l’Auberge Godefroy. Au programme : un délicieux dîner, de la musique et de l’animation afin de passer une merveilleuse journée de Noël. L’ambiance s’annonce festive, alors que 70 Grandes Amies et Grands Amis et 50 bénévoles seront réunis pour cet événement attendu.

L’organisme Les Petits Frères se dédie à briser leur isolement et partage avec elles amour, joie et tendresse, afin que les personnes aînées seules se sentent vivantes et importantes jusqu’à la fin de leur vie.