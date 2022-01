Un balado pour parler de la santé abdomino-pelvienne

Deux mamans entrepreneures trifluviennes, une kinésiologue et une physiothérapeute, ont lancé dans la dernière année un balado pour parler aux femmes de santé abdomino-pelvienne, qu’elles soient enceintes, nouvellement mamans ou ménopausées.

Avec ce projet, Kathryne Gervais et Joëlle Fortier-Soucy veulent prévenir et améliorer les inconforts et les problématiques du corps des femmes au niveau abdomino-pelvien.

Ainsi, depuis l’été dernier, elles animent le balado Ton périnée en santé, dont un nouvel épisode est publié chaque semaine. Elles ont maintenant des auditrices provenant de plusieurs pays francophones.

Dans ce balado, elles abordent sans tabou la contraction efficace du plancher pelvien, l’incontinence urinaire, la descente d’organe, les maux de dos, les douleurs lors des relations sexuelles et bien d’autres sujets.

« Ça faisait longtemps que je mijotais ce projet parce que ce sont des questions qui revenaient souvent, explique Kathryne Gervais, kinésiologue en périnatalité et fondatrice de l’entreprise Momki Bouge. Parfois, on n’a pas toujours le temps de parler du sujet en profondeur avec les clientes, alors je trouvais que le balado était une belle façon de remédier à ça. »

C’est pendant le confinement que Mme Gervais a eu l’idée de ce projet. Rapidement, elle a contacté Joëlle Fortier-Soucy, qui est physiothérapeute en rééducation périnéale et fondatrice de Physio 3R.

« Je lui ai demandé si elle avait envie d’embarquer dans le projet, raconte Mme Gervais. On s’est mis à sortir plein d’idées de sujets à aborder. On a commencé à enregistrer en mai 2021 et le premier épisode est sorti le mois suivant. »

Les entrepreneures constatent que de plus en plus de professionnels de la santé parlent du balado à leurs clientes qui ont des questions sur le sujet. « Je trouve que ça complète vraiment bien la mission que je me suis donnée. J’ai toujours voulu miser sur la prévention et ce balado est une façon de plus de le faire, mentionne Mme Fortier-Soucy. Ça va permettre de rejoindre le plus de femmes possible. La santé pelvienne, ce n’est pas si connu et souvent, les femmes se renseignent quand elles ont des problèmes. »

Une 2e saison

La deuxième saison du balado vient tout juste de débuter. Dans celle-ci, on aborde divers thèmes, dont les meilleures positions d’accouchement pour le périnée, la préparation pour prévenir les déchirures lors de l’accouchement et l’estime de soi. Il sera également question de ménopause. Les animatrices ont aussi exprimé leur souhait d’inviter une médecin et une sexologue.

Pour écouter le balado, rendez-vous sur anchor.fm/santepelvienne, ou tapez Ton périnée en santé dans l’application Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Par ailleurs, une page Facebook nommée Ton périnée en santé a été créée pour permettre aux femmes d’échanger et de poser leurs questions.