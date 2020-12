Un badge de distanciation offert en Mauricie

L’entreprise trifluvienne PREVENTUM Consultation SST franchit un pas de plus dans la lutte contre la COVID-19. Stéphanie Paquet et son équipe ont obtenu récemment les droits de distribution d’un badge de distanciation développé et conçu entièrement au Canada.

Cette technologie se veut un outil supplémentaire pour aider les gens à rester à deux mètres, au travail comme à l’épicerie. EGID est un badge distanciateur autonome doté d’un système de calcul de la distance par laser. L’appareil émet une vibration et envoie un signal lumineux lorsque les personnes circulant autour de soi ne respectent pas la distance recommandée.

«C’est un outil de protection complémentaire aux mesures qui sont en place, explique Mme Paquet, la présidente et fondatrice de PREVENTUM Consultation SST. Les environnements de travail ont changé pour respecter les règles, mais ça demeure parfois difficile de rester à deux mètres. Il y a des gens qui ont besoin d’établir des contacts avec les autres dans le cadre de leur travail. Quand on se parle, il arrive qu’on se rapproche sans s’en rendre compte. Le badge vient alors nous rappeler de garder nos distances.»

«C’est aussi un outil sécurisant pour plusieurs personnes, ajoute Mme Paquet. Ce n’est pas seulement pour les milieux de travail, ça peut être utilisé par tout le monde dans différents contextes, comme dans l’autobus ou dans un commerce. Je remarque que l’intérêt est grand pour les 50 ans et plus. On a été contacté récemment par une revue qui s’adresse à cette clientèle parce que leurs membres sont intéressés par le badge.»

Depuis le printemps dernier, Mme Paquet a été approchée par plusieurs compagnies pour des produits semblables, mais elle avait jusqu’ici toujours refusé de s’y associer. «Les produits qu’on me présentait comportaient toujours des éléments en lien avec la traçabilité. Je ne voulais absolument pas ça, c’est contraire à mes principes et mes valeurs», soutient l’entrepreneure.

Le badge EGID fonctionne à l’aide d’une pile rechargeable. Il ne requiert aucun investissement en infrastructure (aucune traçabilité), aucune connexion ni aucune application à télécharger. De plus, il est programmable selon les paramètres de zones établies dans l’entreprise.

Pour voir une vidéo du produit : https://bit.ly/3gVZH6t

Prévention, accompagnement et formation

PREVENTUM Consultation SST a été fondée par Stéphanie Paquet il y a près de 4 ans. Œuvrant auprès des employeurs et des travailleurs, l’entreprise se spécialise dans la sécurité et santé au travail. Elle offre des services en prévention, de l’accompagnement et de la formation. À cela s’ajoute la distribution de produits industriels. L’entreprise compte parmi ses clients Armatures Bois-Francs, Canadoil Forges Ltée, IntraGaz, Les Industries Acadiennes et Patates Dolbec.