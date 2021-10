Un avenir prometteur pour Florence Croteau

Le ­Club de ­Canoë-Kayak de ­Vitesse de ­Trois-Rivières (CKTR) a développé plusieurs rameurs d’excellence au fil du temps, dont trois qui se sont récemment rendus aux ­Jeux olympiques d’été ­Tokyo. Le nom de ­Florence ­Croteau pourrait s’ajouter au lot dans quelques années, elle qui a accédé aux ­Olympic ­Hopes.

En effet, la native de ­Pointe-du-Lac a connu de très bonnes courses aux tout récents championnats nationaux.

« J’ai fini 6e au 200 m, 4e au 500 m et 5e au 1000 m. À la suite des qualifications des ­Championnats nationaux, ils prenaient cinq filles et cinq gars du ­Canada pour participer aux ­Olympic ­Hopes2021. C’est une belle opportunité pour moi et pour ce qui de la ­Fédération, mon nom va déjà être connu. Je vais pouvoir aller chercher un développement plus complet. Avant, je compétitionnais pour l’expérience, mais maintenant que je suis rendue là, je veux y aller pour gagner », ­confie-t-elle d’emblée, tout sourire.

« ­Je ne m’attendais pas à de tels résultats aux ­Nationaux. Je visais des performances, mais surtout, je ne voulais pas être déçue. J’avais compétitionné pour mon club et j’avais compétitionné pour moi, mais là, je compétitionnais pour mon pays, alors c’était différent. Je me sentais dépassée parce que c’est grand, mais je me sentais présente. »

La jeune athlète de 17 ans, qui n’a pas beaucoup de compétitions de niveau national derrière la rame, admet avoir été habitée par un léger stress.

« J’ai quand même commencé jeune et j’avais déjà compétitionné au niveau provincial. Ça fait longtemps que je n’avais pas coursé au niveau national, donc je ne savais pas à quoi m’attendre. Je ne m’attendais ­peut-être pas à autant me démarquer, surtout avec toutes les compétitions qui avaient été annulées ces derniers mois », ­concède-t-elle.

« C’était stressant, mais à un certain point. C’est surtout l’envergure de la compétition qui était impressionnante, soit de voir qu’il y a autant de gens qui pratiquent ce ­sport-là, dans autant de pays différents. J’étais stressée sur la ligne de départ, mais surtout fière de moi, fière de faire partie du ­CKTR, fière d’être canadienne et fière de représenter mon pays. »

La saison des rameurs étant somme toute terminée, les athlètes devront quand même poursuivre l’entraînement pour garder la forme.

« ­On tombe dans une nouvelle année d’entraînement et j’ai de bonnes chances de faire Équipe ­Québec parce que j’étais déjà ­Relève. Maintenant, je vais être Élite. On s’entraîne à l’intérieur jusqu’au milieu de l’hiver et ensuite, on s’en va en ­Floride avant la fin de l’hiver. Je suis vraiment fière de ma saison. Je travaille fort et maintenant, je vais devoir garder une certaine constance », ­explique-t-elle.

« ­Non seulement c’est beaucoup d’entraînement, mais c’est tout le développement de l’athlète qui est important. De mon côté, ça inclut d’aller chercher de l’aide en nutrition et un psychologue sportif. En tout et partout, on peut y mettre entre 30 et 35 heures par semaine. »

De père en fille

Celle qui en est à sa première année d’études au ­Collège ­Laflèche dans le volet ­sport-études kayak est issue d’une famille de rameurs.

« J’ai commencé à l’âge de quatre ans parce que mon père était entraîneur et le kayak. C’est une histoire de famille. Mon ­grand-père le pratiquait, mes tantes, mes oncles, mes cousins et même mon frère. La première fois que j’ai essayé, je suis tombée dans l’eau et j’ai quand même dit à mon père que c’est le sport que je voulais faire. Je n’ai jamais lâché. Mon père était entraîneur au club de ­Shawinigan, alors je suis allée pratiquer là pendant deux ans. Mon père a arrêté d’être entraîneur. C’est à ce moment que j’ai rejoint le ­CKTR », ajoute celle qui est maintenant dans la catégorie ­Juvénile.

« C’est tellement un beau sport. C’est dehors et c’est sur l’eau. Tu embarques dans le kayak, c’est léger et c’est convivial. Tu ne penses plus à rien. Tu te sens toujours connectée avec l’endroit où tu te trouves. C’est tout un monde ! ­Pour tous les gens qui le pratiquent, c’est une bulle. Tu entends l’eau quand tu rames et je trouve ça magique. J’ai aussi ce sentiment d’appartenance avec mon père et mon ­grand-père qui fait en sorte que lorsque j’embarque sur l’eau, ce n’est pas pareil. »

La kayakiste n’est pas seulement fière de ses performances, mais également de ses racines.

« ­Je suis fière d’être dans un petit club et la seule de mon âge. Je vois que je peux avoir un impact sur les plus jeunes et je trouve ça le fun. Je peux les inciter à avoir de bonnes habitudes de vie et à s’entraîner de façon adéquate. Je peux devenir un modèle, comme j’en ai eu et comme j’ai encore avec les ­Andréanne ­Langlois, ­Laurence ­Vincent ­Lapointe et ­Laurent ­Lavigne, entre autres », ­témoigne-t-elle.

Même si elle est douée dans son sport, elle est très consciente que la route vers le plus haut sommet sera longue.

« ­On va y aller étape par étape, mais c’est sûr que les ­Jeux olympiques seraient le rêve ultime. L’an prochain, mon objectif va être de me classer chez les ­Junior ­U23, chez les 18 ans et moins. On va y aller une année à la fois, ça, c’est sûr », ­lance-t-elle.

« ­Je suis très assidue et très exigeante envers ­moi-même, ce qui peut être un défaut parfois. Je suis perfectionniste, je ne suis jamais satisfaite et j’en veux toujours plus. J’aime avoir des objectifs de travail, noter mes temps et mes résultats. Je travaille toujours plus fort et je suis très résiliente. J’ai de la difficulté lorsque je rencontre une épreuve, mais je la surmonte », ­conclut-elle.