La police de Trois-Rivières a été avisée, ce mardi, qu’un autre jeune homme aurait été battu à son retour à la maison.

La maman du jeune homme en question en a d’ailleurs fait état sur la plateforme Facebook. Cette maman appelle également à la vigilance des parents. De son côté, la police de Trois-Rivières confirme qu’il y a bel et bien eu intervention dans le secteur Pointe-du-Lac, mais ne peut dévoiler d’autres informations pour le moment.

Sur Facebook:

«Hier, Alexandre (nom fictif) a été attaqué par un autre enfant sur le chemin du retour, après l’école. Cet enfant portait des armes (exacto et tournevis) et cet enfant a poussé dans le but que l’autre soit écrasé par une voiture et bien plus. Ce geste est gratuit, car (Alexandre) ne le connaît pas particulièrement. Nous avons passé une soirée, nuit et matinée extrêmement difficile et stressante. La bonne nouvelle : (Alexandre) va bien, et malgré les nombreux coups reçus, le rein va bien! J’ai de la difficulté à concevoir qu’un enfant ait pu poser de tels gestes et que personne sur la route n’ait vu ou réagi. Svp, parlez« à vos enfants et observez, et si vous voyez un comportement qui vous semble anormal, arrêtez et questionnez… les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves. Mais aussi beaucoup moins grave si quelqu’un avait remarqué!

——— MISE À JOUR ———–

Merci à tous pour vos encouragements❤ et partages!

Nous sommes présentement dans l’impossibilité de répondre dû à un problème technique. L’école et la police ont été avisées et ont réagi rapidement! Aidez-nous à sensibiliser les parents! ❤