Un autre choix de premier tour perce l’alignement

Après les Mavrik Bourque et Charles Beaudoin l’an dernier, voilà que le plus récent choix de premier tour des Cataractes de Shawinigan, Olivier Nadeau, s’est vu confirmer un poste avec l’équipe. Nadeau avait été repêché au 5e rang total, plus tôt cet été, en direct du Centre Vidéotron, à Québec.

Nadeau a connu deux grosses saisons au niveau Bantam AAA là où il a récolté 36 buts en 58 rencontres, en plus d’amasser 82 points.

Il a fait le saut dans la Ligue de hockey Midget AAA l’an dernier et il fut tout aussi dominant. Il a inscrit 21 buts en 31 matchs avec les Chevaliers de Lévis, en plus de cumuler 52 points. Il a ensuite récolté 13 points en 11 matchs de séries éliminatoires.

Via le LHJMQ.qc.ca, on pouvait lire que les recruteurs étaient amoureux de sa combativité, son leadership et son ardeur au jeu. C’est un attaquant de puissance, capable de marquer des buts et qui rend ses coéquipiers meilleurs chaque fois qu’il touche la glace.

À 6’01 et 200 livres, Nadeau n’est pas commode le long de la rampe. Son jeu physique donne un peu plus de marge de manœuvre à ses compagnons de trio. «Vous aimiez Cam Neely? Vous apprécierez assurément le jeu d’Olivier Nadeau», pouvait-on aussi y lire.