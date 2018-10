Un autre championnat pour Louis-Philippe Dumoulin

NASCAR PINTY’S. Louis-Philippe Dumoulin s’est présenté avec une avance de quatre points au classement des pilotes pour la finale de la saison 2018 de la série NASCAR Pinty’s, qui se sur le circuit ovale du Jukasa Motor Speedway. De l’arrière du peloton, le Trifluvien est parvenu à se hisser devant son principal rival, Alex Tagliani, pour sécuriser son championnat 2018.

Après avoir été pénalisé en qualification suite à une pression de pneus plutôt adaptée pour la course, le pilote #47 s’est vu relayé en queue de peloton sur la grille de départ. Il est revenu de l’arrière, s’emparant même de la tête de la course au 138e de 200 tours, pour ensuite laisser les protagonistes du peloton de tête se disputer la victoire dont il n’avait pas besoin pour remporter le titre. Il a finalement glissé au 10e rang, tandis que Tag terminait 13e.

Le plus jeune des Dumoulin écrit l’histoire pour la deuxième fois en remportant le titre avec une équipe préparatrice entièrement québécoise et de surcroît, avec les voitures de Dumoulin Compétition.

Les 200 tours ont été ponctués de six neutralisations. La victoire est allée au dossier de D.J. Kennington. Ce dernier a croisé Donald Theetge et Kevin Lacroix au fil d’arrivée. Marc-Antoine Camirand a terminé en 7e place, tandis que Jean-François Dumoulin terminait 11e.

«Merci à mon équipe, à WeatherTech Canada, au Groupe Bellemare et à tous les autres partenaires qui ont cru en nous et au projet de former notre propre équipe préparatrice, a d’abord confié le double champion de la série NASCAR Pinty’s. Sans eux, nous ne serions pas ici aujourd’hui. Ce second titre est extraordinaire pour moi, car nous l’avons gagné avec notre équipe – le fruit d’un travail acharné par tout le monde. Ce fut une longue saison puisque nous étions premiers au classement depuis la course à Edmonton, la pression était palpable.»

«Merci à mon frère Jean-François (Dumoulin) qui a tout mis en place pour que nous gagnions ensemble le championnat, à ma famille, mes amis, aux fans qui se présentent tous les week-ends. Aujourd’hui, il me restait de la vitesse pour pousser encore plus fort, toutefois l’équipe m’a dit de maintenir ma position et de jouer pour le titre, pas la victoire, et cela a fonctionné. Enfin, nous avons gagné! Nous passons maintenant à 2019.»

100% québécois

En 2014, Louis-Philippe Dumoulin et Mario Gosselin (chef d’équipe) avaient remporté le titre, devant J.R. Fitzpatrick, avec l’équipe préparatrice et entièrement québécoise de King Autosport, dirigée par Martin Roy.

Après seulement trois ans de préparation chez Dumoulin Compétition, l’équipe #47 WeatherTech Canada | Groupe Bellemare est cette fois-ci sacrée championne de la série NASCAR Pinty’s. Il s’agit donc d’un deuxième championnat remporté par une équipe intégralement québécoise.