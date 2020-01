Un autre ancien Aigles aura sa chance dans le baseball affilié

Le releveur numéro un des Aigles l’été dernier, Garrett Mundell, a paraphé une entente avec l’organisation des Brewers de Milwaukee. Il s’agira de son deuxième séjour dans le baseball affilié, lui qui devrait rejoindre les Shuckers de Biloxi au niveau AA.

Mundell, récemment échangé au Goldeyes de Winnipeg en compagnie de Garrett Harris et de Domenic Mazza en retour de considérations futures et d’une somme d’argent, a maintenu une excellente moyenne de points mérités de 2.32 en 42 manches et deux tiers de travail en 2019.

Le géant de six pieds et six pouces a également fracassé le record du nombre de parties sauvegardées en une saison de la concession avec 20.

Voici la liste des joueurs qui ont signé une entente avec le baseball affilié après leur passage avec les Aigles de Trois-Rivières.

Cam Kneeland (BAL)

Nick Sarianides (ARI)

Kaohi Downing (LAD)

Julio Martinez (TEX)

Scott Kuzminsky (SEA)

Ryan Bollinger (NYY)

Kyle Halbohn (CIN)

Raphaël Gladu (NYM)

Garrett Mundell (MIL)