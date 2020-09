Un Audi Q5 Sportback au Canada au printemps 2021

Le mot Sportback n’est pas nouveau chez Audi. Nous avons depuis quelques années la version berline du modèle A5. Audi a récemment présenté une version Sportback de son modèle Q4 qui arrive aussi l’an prochain et l’Europe possède aussi un Q3 Sportback. Il y aura aussi le modèle le plus populaire de la marque le Q5 qui aura dorénavant sa version Sportback, le Q5.

Suivre la mode

Ceux qui suivent l’évolution du milieu automobile savent que les constructeurs allemands se font une chaude lutte et que l’on réplique modèle pour modèle sur le marché. La version Sportaback du Q5 est en définitive l’équivalent d’un modèle X4 de BMW ou du GLC coupe chez Mercedes. Il s’agit à la base de la même structure qu’un Q5 avec une différence visuelle à l’arrière du pilier B qui se caractérise par son toit à la forme plus arrondie et dynamique. Dans une présentation virtuelle faite aux journalistes, Audi estime que le tiers de ses ventes de Q5 pourraient provenir des modèles Sportback. « Un véhicule pour le couple qui n’a pas encore d’enfant ou pour qui les enfants ont quitté la maison », souligne le québécois Dany Garand, un des responsables du Design. Outre l’arrière qui constitue la démarcation la plus évidente du Q5 régulier, on note aussi une calandre monocoque plus effilée, plus sportive avec des prises d’air plus hautes. Vous avez une large ligne de profil qui souligne le caractère plus dynamique. La longueur totale à 4,69 mètres dépasse de 7 millimètres celle de la version régulière.

Mêmes moteurs

Côté motorisation vous avez le même moteur 4 cylindres 2,0 litres de 261 chevaux et 273 lb-pi de couple. Il y aura aussi une version hybride rechargeable qui offre la même mécanique de base combinée au moteur électrique pour 362 chevaux et 369 lb-pi de couple. Audi a aussi laissé entendre qu’une version SQ5 allait s’ajouter un peu plus tard avec le V6 3,0 litres turbo à 349 chevaux et 369 lb-pi de couple. Sur la route, les choix se résument aussi à la même chose. Le Sportaback profite de la même structure et des mêmes choix de suspensions y compris la suspension pneumatique adaptative. Si la forme du Sportaback est plus attirante visuellement, on perd un peu en efficacité. Le volume de chargement qui est respectivement de 759 litres et 1 710 litres en abaissant les sièges sur le Q5 régulier diminue à 510 litres et 1 480 litres dans le modèle Sportabck en raison de la forme du toit qui rogne un peu d’espace. Notons que la 2e rangée de sièges est coulissante et permet d’ajouter un 60 litres d’espace supplémentaire si vous avancez les sièges complètement.

Un coup d’œil à l’intérieur

Vous ne verrez sans doute pas de différence avec le Q5 que vous connaissez. Le Sportback utilise le même système d’infodivertissement avec le cockpit virtuel de 12,3 pouces en option et un affichage tête haute. Vous avez aussi un écran central tactile de 10,1 pouces et la fonction de commande vocale. Aucun prix n’a encore été annoncé, mais il sera sans doute un peu plus dispendieux que le modèle régulier en mettant la priorité sur des modèles mieux équipés. Il faut saluer le talent de l’équipe de design dont fait parti le québécois Dany Garand pour avoir accouché d’un modèle très désirable.

