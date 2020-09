Un ancien restaurant devient un complexe médical

La bâtiment qui accueillait, jadis, le restaurant Le Sieur de Laviolette, sur le boul. Gene-H.-Kruger a été complètement métamorphosé pour accueillir le Centre cardiovasculaire de la Mauricie.

Ce projet est l’initiative du Dr Ying Tung Sia, cardiologue trifluvien très impliqué dans la communauté. Dès cette semaine, 13 cardiologues y accueilleront des patients. On estime que 17 cardiologues devraient y œuvrer d’ici 2022.

Quinze bureaux et salles d’examens ont été aménagés dans le bâtiment de 10 000 pieds carrés. Un local de 2500 pieds carrés est également disponible à la location pour une clinique médicale ou des professionnels de la santé.

«L’espace devenait limité dans l’ancienne clinique. C’est l’une des raisons pour lesquelles on s’est déplacé ici. On pourra voir entre 200 et 250 patients tous les jours», indique le Dr Sia.

C’est l’accessibilité au test diagnostic qui posait problème. Les tests devaient se faire à l’hôpital. Dorénavant, les patients pourront rencontrer leur cardiologue, faire le test nécessaire dans une autre salle et revenir s’asseoir avec le cardiologue pour ensuite l’orienter vers le bon service pour la suite des choses.

En plus d’offrir un service d’évaluation dans le but d’identifier les personnes à risque de maladies cardiovasculaires, le centre participera activement à des recherches cliniques.

«Plus de 20 % de la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec est atteinte d’une maladie cardiovasculaire, de diabète, d’hypertension ou d’insuffisance cardiaque. Dans la région, quelque 1000 patients sont victimes chaque année d’un infarctus aigu du myocarde. Malgré le traitement standard, la mortalité et la morbidité qui y sont associées demeurent élevées, soit 20 % sur trois ans», explique le Dr Sia.

La participation à différents protocoles de recherche fait déjà partie du quotidien des médecins spécialistes impliqués dans le projet, alors qu’une dizaine de projets de recherche sont en cours simultanément entre les murs du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR).

Le Centre cardiovasculaire de la Mauricie collaborera à des recherches cliniques avec différents centres de Montréal, de Québec, de Calgary et de Duke, en Caroline du Sud, dans le but d’améliorer les pronostics de ces patients.

L’équipe de recherche compte actuellement une coordonnatrice de recherche et deux infirmières. Deux autres infirmières devraient s’ajouter au cours des prochains mois. Le Centre accueillera également des étudiants en médecine et des résidents du programme de la médecine familiale.

L’intérieur du bâtiment a été complètement refait pour permettre l’aménagement de la clinique. Les travaux, réalisés par l’entrepreneur général Dany Croteau, se sont échelonnés sur environ un an.