Un ancien Cataractes à la barre des Estacades

Ex-membre du personnel d’entraîneurs des Cataractes de Shawinigan et des Tigres de Victoriaville, Rémi Royer prendra la relève de Frédéric Lavoie derrière le banc des Estacades de Trois-Rivières au sein de la Ligue de hockey Midget AAA du Québec.

La saison dernière, Royer secondait Lavoie. Il supervisait, entre autres, le travail des défenseurs. Après sa carrière junior, où il a évolué à Victoriaville, Saint-Hyacinthe et Rouyn-Noranda, il a disputé de nombreuses saisons chez les professionnels, autant en Amérique du Nord qu’en Europe. Il a joué 18 rencontres dans la Ligue nationale de hockey, avec les Blackhawks de Chicago.

«Pour ma famille et moi-même, c’est un honneur de prendre la relève de l’équipe pour la saison prochaine. Je suis sincèrement reconnaissant envers l’organisation des Estacades et les membres du conseil d’administration pour cette marque de confiance et c’est avec un immense plaisir que j’ai accepté cette opportunité», a exprimé le principal intéressé.

«Enseigner et partager à des athlètes des valeurs de vie à travers la pratique d’un sport comme le hockey est un privilège de chaque instant. Comme dans les années passées, le but sera de s’améliorer chaque jour. Je suis heureux de pouvoir continuer l’excellent travail de Frédéric Lavoie qui, au cours des années passées, a inculqué une éthique de travail irréprochable et un encadrement d’excellence au plus haut niveau», a-t-il ajouté.

Derrière le banc, il a notamment été entraîneur adjoint avec les Tigres de Victoriaville et les Cataractes de Shawinigan.

«Une passion se réalise souvent à l’aide de plusieurs. Je tiens à remercier mes collègues entraîneurs des dernières saisons avec qui j’ai acquis des connais-sances et vécu des expériences enrichissantes. Merci à Frédéric Lavoie, Steve Mongrain, Francis Nolin, Jimmy Appleby, Stephan Roberge et François Désilets qui m’ont chaleureusement accueilli dans la famille des Estacades, ainsi qu’à ma conjointe et mes enfants pour leur appui inconditionnel.»

Après huit saisons comme entraîneur-chef des Estacades, Frédéric Lavoie a décidé de relever un nouveau défi. Il a récemment accepté la responsabilité du programme sport-études hockey – directeur structure intégrée, au sein de Hockey Mauricie.