Un ancien Caron et Guay signe à Louiseville

Malgré un début de saison parfait, le Bellemare de Louiseville a toujours cette philosophie d’excellence alors ils ont ajouté de l’expérience à l’avant en Yann Poirier et Dominic Léveillé.

Les deux nouveaux venus ont d’ailleurs évolué pour l’entraîneur-chef Dean Lygitsakos alors qu’il pilotait les Marquis de Jonquière, dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).

« Il s’agit de deux profils complètement différents. Yann (Poirier) est un joueur très rapide qui met une pression constante dans les trois zones. Un tourbillon d’intensité qui excelle notamment en désavantage numérique. Dominic (Léveillé), quant à lui, est un joueur offensif avec un niveau de compréhension du jeu bien au-delà de la moyenne. Excellent passeur, il domine en avantage numérique », a-t-il commenté.

« J’ai gagné avec ces gars-là et ils sont des valeurs sures en séries. Malgré leur âge similaire, leur style diffère de manière complémentaire. Ce sont deux gros ajouts alors que nous sommes à court. Le « timing » est idéal. »

Poirier a joué quatre ans avec l’Université du Wisconsin (de 2001 à 2005), avant de disputer six saisons avec le Caron et Guay. Il a même évolué une saison en Allemagne où il avait inscrit 12 buts en 20 matchs, en plus de récolter 21 points. Celui qui vient d’avoir 41 ans a disputé une saison Senior AAA dans sa carrière, en 2018-2019, avec le Mecanarc de Donnacona.

Pour ce qui est de Léveillé, 40 ans, il a disputé son hockey junior à Saint-Jérôme, de 1998 à 2002. Il s’est ensuite aligné avec les Jacklopes d’Odessa pendant six ans, au sein de la USA Central hockey league (CHL). Celui qui a également joué deux ans en Europe a vécu sa seule expérience Senior AAA en 2019-2020 où il a récolté 20 points en 17 matchs avec le Condor de Nicolet, qui est déménagé à Saint-Hyacinthe.

Le Bellemare a dû sacrifier deux joueurs classés LNAH pour leur faire place sur la liste de protection. Patrick Lapostolle a dont dû être troqué à Trois-Rivières en retour de considérations futures, tandis qu’Anthony Cortese a été tout simplement libéré.

Yann Poirier avait disputé six saisons avec le Caron et Guay, dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).