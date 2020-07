Un aménagement signé Expo habitat au parc portuaire

L’Expo habitat Mauricie avait dû annuler la tenue de son événement à quelques heures de son ouverture en mars dernier en raison de la pandémie de COVID-19. L’APCHQ Mauricie-Lanaudière a décidé de proposer une nouvelle expérience Expo habitat qui prend place au parc portuaire pour l’été.

Le projet Espace Expo habitat met de l’avant la notion d’« habitat » dans son sens plus large, comme étant l’espace dans lequel on vit et cohabite.

Cet espace de vie éphémère, inspiré de l’urbanisme tactique met en valeur le talent et le savoir-faire des entrepreneurs, designers et artistes d’ici. Intégrant, entre autres, des structures offrant l’ombre, des chaises et tables colorées installées à même les marches de l’esplanade, des tables à pique-nique, des balançoires, un espace de coworking (espace de travail partagé) permettant le branchement d’appareils technologiques, et ce, en plus de lumières solaires pour profiter de l’endroit en soirée, rien n’a été laissé au hasard.

Toutes les mesures de distanciation physique ont été respectées.