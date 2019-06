Un album de musique… à 9 et 12 ans!

C’est ce lundi après-midi que se sont concrétisés plusieurs mois de travail pour neuf élèves de l’École primaire Pointe-du-Lac – Pavillon Beausoleil. En effet, ils ont procédé au lancement de leur album de musique intitulé «Le Phare» devant plusieurs autres élèves réunis au gymnase.

Les élèves participants, de niveau 3e à 6e année, ont interprété leur chanson tour à tour. Ce projet est né à la suite d’un simple poème, soit l’œuvre de Clémence Fleury.

«J’ai fait un poème et je l’ai présenté à monsieur Guillaume (Grenier) qui était un nouveau prof à notre école. Il m’avait dit qu’on pourrait en faire une chanson et qu’on pourrait la faire ensemble au spectacle de fin d’année, alors j’étais très enthousiaste. Je ne chantais pas beaucoup, mais mes parents trouvaient que je chantais bien alors ils m’ont encouragé», a confié la jeune élève de 9 ans.

«Ce n’était pas facile, car il faut faire des rimes et trouver du contenu. Dès que j’ai trouvé le sujet, c’était plus facile pour écrire. (…) J’aime beaucoup l’album, car on a différentes sortes de chansons alors ça le rend très original.»

Le poème en question avant pour but de remercier les enseignants à la fin de l’année scolaire. C’est Nathalie Rivard, enseignante de musique, et Guillaume Grenier, enseignant d’éducation physique, qui ont décidé d’en faire une chanson. Ils ont bénéficié de l’aide de l’éducateur du service de garde, Marc-Antoine Goulet, ainsi que de la chanteuse Samirah Dupuis.

«On a joué la chanson devant tout le monde au spectacle de fin d’année», raconte M. Grenier, également guitariste du groupe trifluvien Bears of Legend. «En septembre, Clémence est revenue me voir et elle m’a montré trois ou quatre nouvelles chansons qu’elle avait écrites. Je lui ai dit qu’on avait assez de matériel pour faire un album et qu’elle serait ma coach pour les élèves qui allaient se joindre à nous pour qu’ils puissent écrire leur propre chanson. Tout est parti d’une élève motivée à qui on ne pouvait pas dire non et nous voilà à ramasser des sous pour le département de musique de l’école.»

«Il fallait leur donner une bonne dose de confiance et c’est venu en pratiquant beaucoup. J’ai vu leur confiance en eux grandir. Ces jeunes-là étaient des petites voitures décapotables et ce sont devenus des 18 roues de confiance. Si on a fait ce projet, c’est pour le refaire dans le futur. Avec l’argent, on va peut-être pouvoir s’acheter une bonne guitare, peut-être même une Gibson? On va peut-être pouvoir s’acheter de bons micros et une bonne batterie? On peut dépenser en misant sur la qualité, et non la quantité.»

L’album, composé de six chansons, parcourt les thèmes de la persévérance scolaire, les passages obligés, l’inspiration, la famille, l’entraide et l’autodérision. Pas moins de 250 des 500 copies de l’album, en vente à 10$, ont déjà trouvé preneur.

Outre Clémence, les jeunes artistes sont Clara Rivest (3e année), Novalie Santerre (4e année), Romy Marcoux (4e année), Marilou Limoge (4e année), Marie-Soleil Lavigne (5e année), Raphaël Jourdain (5e année), Alicia Arseneault (5e année) et Koralie Bédard (6e année).

Voici un extrait de la chanson thème de l’album : https://www.facebook.com/hebdojournal/videos/393139604621714/