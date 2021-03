Un accompagnement pour les startups de Trois-Rivières

Halo Trois-Rivières s’associe à l’accélérateur d’entrepreneurs Espace-inc pour lancer Explo 3R, la première cohorte d’accompagnement d’entreprises trifluviennes.

Explo 3R consiste en un accompagnement spécialisé qui aide l’entrepreneur à faire croître son entreprise en validant et travaillant son modèle d’affaires avec des entrepreneurs aguerris comme coachs.

L’accompagnement offert est d’une durée de 4 à 18 mois selon le projet et inclut un minimum de 20 heures de coaching individuel et de huit ateliers en groupe de cohorte. Par ailleurs, une équipe est en place pour guider les participants vers les prochaines étapes et les entrepreneurs ont la possibilité d’avoir accès aux bons d’incubation de 12 mois, ce qui représente 55 000$ de services pour lancer l’entreprise.

Les entrepreneurs qui pourront bénéficier de cet accompagnement sont ceux ayant un prototype fonctionnel ou un MVP en place, avec un fort potentiel de croissance.

Une validation préliminaire du marché doit avoir été effectuée également.

Grâce à cet accompagnement personnalisé, les startups pourront prendre de meilleures décisions, avancer plus rapidement dans leur entreprise, bâtir un projet durable et devenir de meilleurs entrepreneurs.

«Honnêtement, si je n’avais pas eu Espace-inc, au moment où je suis rentrée, j’aurais peut-être eu le goût d’abandonner. Il y a eu un moment donné où la vague était un peu trop grosse pour une personne seule et juste le fait d’être entourée un peu et de jaser et d’avoir les coachs, ça m’a fait tenir bon… Parce que des fois, il faut juste tenir bon quelques semaines et les affaires s’arrangent, mais si tu ne tiens pas bon là, c’est là que c’est fini. Si j’avais été encore seule dans mon bateau et que je n’avais pas Espace-inc et bien peut-être que j’aurais arrêté», témoigne Caroline Marceau d’Elenco, une entrepreneure trifluvienne qui est passée par le processus récemment.

Les entrepreneurs intéressés par le projet peuvent s’inscrire via le https://campagne.espace-inc.org/explo11tr. L’appel de candidatures prendra fin le 21 mars à 23h59. La cohorte débutera le 14 avril.

Une séance d’information aura lieu le 18 mars à midi.