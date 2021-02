Un accompagnement personnalisé pour les petites entreprises

Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières et Fonds Mauricie ont créé un parcours sur mesure pour aider les petites entreprises trifluviennes à croître et à innover en ces temps troubles.

Ce parcours, entièrement gratuit, a pour objectif d’outiller dix entrepreneurs afin qu’ils profitent au maximum de la relance économique. Il a été conçu pour soutenir concrètement les petites et les très petites entreprises, plus spécialement les commerçants et les travailleurs autonomes, qu’ils offrent des produits ou des services.

D’une durée de quatre à cinq mois, le parcours est constitué d’accompagnements individuels, d’accompagnements de groupe et d’une communauté virtuelle.

«C’est pensé et conçu pour des propriétaires de cafés, de restaurants, de boutiques artisanales, etc. On va faire deux cohortes de cinq personnes. La période d’inscription se termine le 27 février. Les entrepreneurs seront contactés au début du mois de mars», précise Guylaine Perron, directrice générale de Fonds Mauricie.

Chaque entreprise fera d’abord l’objet d’un diagnostic, qui permettra de cibler les actions à mettre en place ainsi que les outils nécessaires pour y arriver. Des rencontres se tiendront ensuite sous forme d’ateliers en groupe et aborderont des thèmes communs. Enfin, la mise en place d’une communauté entrepreneuriale permettra une entraide collective.

Des interventions d’experts permettront de bonifier la démarche de chaque entrepreneur. Finances, mise en marché, gestion des opérations, ressources humaines et stratégies numériques sont des thèmes qui seront abordés tout au long du parcours, entre autres.

«Avec ce parcours, on vient vraiment s’attaquer au nerf de la guerre, c’est-à-dire l’innovation, mentionne le président du conseil d’administration d’IDE Trois-Rivières, Yves Lacroix. C’est ce qui va permettre aux entreprises de survivre dans le temps. On veut que les entrepreneurs en ressortent plus forts, avec des bases plus solides.»

Les entreprises intéressées à participer au parcours «Innover et croître» sont invitées à s’inscrire sur le site web de Fonds Mauricie.