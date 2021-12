Un accès limité au père Noël

La pandémie de la COVID-19 étant toujours active, les enfants auraient pu être privés de leur traditionnelle rencontre avec le tant convoité père Noël, mais ce ne fut pas le cas à Trois-Rivières. Les centres commerciaux et la boutique de Noël du centre-ville ont fait preuve d’imagination afin de permettre aux plus petits de pouvoir réaliser leur souhait.

Au centre-ville, Trois-Rivières Centre a créé sa propre boutique de Noël où elle avait réservé un espace pour y installer l’atelier du père Noël. Ce dernier, accompagné de ses lutins, a pu recevoir la visite de plus de 500 enfants.

« On a vraiment opté pour un environnement sécuritaire, avec la distanciation sociale. On a créé un gros module et on a joué avec les deux gros cadeaux devant le père Noël. Les gens ont bien respecté les directives », confie Gena Déziel, directrice générale de Trois-Rivières Centre. « On a toujours exigé les masques, sauf lorsque assit sur les cubes. Les gens portaient les masques lorsqu’ils devaient aller dans le gros cadeau géant derrière. Pour récupérer les photos, on offrait un service en ligne, tout simplement. »

« On a fait plusieurs concepts photo, comme l’enfant avec le père Noël, l’enfant avec sa famille ou avec les grands-parents. On a aussi fait des photos d’enfants pendant qu’ils parlaient avec le père Noël. Les lutins s’amusaient aussi à leur faire faire des grimaces ou des pouces. Bref, ça fait de beaux souvenirs. »

Au Carrefour Trois-Rivières-Ouest, le père Noël était de retour en « chair et en os ». C’est l’expression qui était utilisée sur l’affiche promotionnelle. Les gens étaient invités à prendre eux-mêmes leur photo, tout en respectant la distanciation sociale avec les autres familles. La prise de rendez-vous était obligatoire, tout comme le lavage de mains. L’enfant devait s’assoir à côté du père Noël, à une distance respective. Un seul accompagnateur par enfant était également accepté.

Du côté du centre commercial Les Rivières, le père Noël a pu recevoir sa visite annuelle, à quelques modifications près. « Il était assis sur son trône et il ne prenait pas les enfants avec lui. On a placé un plexiglas pour le séparer des enfants et on a adapté les photos de façon à ce que ça ne paraisse pratiquement pas qu’ils ne sont pas un à côté de l’autre », explique Sylvie Laliberté, directrice marketing au centre commercial Les Rivières.

« Les parents devaient prendre rendez-vous, ce qui fait en sorte nous n’avions pas de file d’attente, donc pas se rassemblement. Le passeport vaccinal était demandé pour tous les accompagnateurs de 13 ans et plus. Les gens avaient à se désinfecter les mains et un nettoyage de désinfection était fait entre chacune des visites. Les enfants étaient au rendez-vous parce que les plages horaires étaient remplies jusqu’au 24 décembre. »

Du côté des Galeries du Cap, il était possible de réserver une rencontre virtuelle avec le père Noël. Les enfants se voyaient ensuite offrir de petites capsules vidéo à l’occasion. Si vous étiez chanceux, le père Noël s’est montré le bout du nez, de façon imprévue, directement sur le mail central. Il était alors possible de prendre une photo avec lui, tout en respectant les deux mètres de distanciation. Les enfants se voyaient ensuite remettre un petit cadeau.

Bien malin qui pourrait prédire la situation à laquelle nous ferons face dans 12 mois, alors il est impossible de prévoir le retour des bonnes vieilles photos assis sur les genoux du père Noël. Toujours est-il que les enfants ont tout de même eu l’occasion de rencontrer celui qui leur procure ces étincelles dans le regard.