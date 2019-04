Un accès gratuit à l’île St-Quentin pour les aînés, propose Éric Lord

C’est au tour d’Éric Lord, candidat à la mairie, de faire valoir ses engagements pour rendre la ville de Trois-Rivières bienveillante pour ses ainés.

Par voie de communiqués, le candidat explique vouloir augmenter le mobilier urbain dans l’espace public et augmenter le temps de traverse des piétons aux feux de circulation.

Il s’engage aussi à adopter une limite de 40 km/h dans les secteurs où il y a des résidences pour personnes âgées. À son sens, il faudrait aussi déneiger et entretenir plus fréquemment les trottoirs dans les zones de résidences pour personnes âgées.

S’il est élu le 5 mai, Éric Lord propose également l’accès gratuit à l’île St-Quentin pour les aînés, la désignation d’un membre du corps policier entièrement dédié aux ainés, ainsi que le développement de places de stationnements dédiées aux aînés.

«Se préoccuper de ses aînés c’est une manière concrète de devenir une ville bienveillante au bénéfice de tous, souligne le candidat. (…) La façon dont on développe la ville doit forcément prendre en compte toutes ces nouvelles réalités. Il faut repenser la ville et apporter des mesures qui ont un impact sur la mobilité, la sécurité et le maintien de la vie active des personnes âgées, ce qui m’amène à proposer un plan en ce sens.»