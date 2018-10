U17: Année record chez les Cataractes

LHJMQ. Les Cataractes de Shawinigan ont une jeune formation. Signe que l’avenir s’annonce prometteur, pas moins de quatre joueurs ont pris la route du Défi mondial de hockey des moins de 17 ans, en plus de l’entraîneur-chef Daniel Renaud et du directeur-gérant Martin Mondou.

Mavrik Bourque, Charles Beaudoin, Xavier Bourgault et William Veillette ont été invités au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans. Celui-ci prendra fin ce week-end.

Bourque totalise 7 points en 15 matchs, dont 3 buts. Beaudoin, qui a dû s’absenter pendant 6 matchs pour cause de blessure, a quant à lui 3 points au compteur en 9 parties.

Le joueur de centre Bourgault a touché le fond du filet deux fois, en plus de récolter deux aides. De son côté, Veillette a été blanchi de la feuille de pointage à trois reprises.

Les quatre attaquants ne sont âgés que de 16 ans.

Mondou et Renaud

Martin Mondou a également fait le voyage au Nouveau-Brunswick, lui qui aura pour tâche de guider et appuyer le programme des moins de 17 ans, alors que Daniel Renaud agira à titre d’entraîneur adjoint d’Équipe Canada Blancs. Les six membres des Cats sélectionnés représentent une délégation record pour la plus vieille concession de la LHJMQ.

Hockey Canada a invité 66 joueurs qui seront divisés en trois équipes, soit Équipe Canada Blancs, Équipe Canada Noirs et Équipe Canada Rouges. Ces dernières devront rivaliser avec les États-Unis, la Finlande, la République tchèque, la Russie et la Suède dans leur quête de la médaille d’or.

Pour les partisans qui désireraient suivre toute l’action de cette compétition internationale, les chaînes TSN et RDS, diffuseurs officiels de Hockey Canada, présenteront les matchs demi-finales ce vendredi 9 novembre, ainsi que les rencontres pour les médailles de bronze et d’or ce samedi 10 novembre. (Source: Cataractes.qc.ca)