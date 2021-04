Troubles alimentaires : 200 000 $ pour le Loricorps de l’UQTR

Reconnu pour son expertise de pointe et son approche innovante sur les troubles du comportement alimentaire, le groupe de recherche transdisciplinaire Loricorps de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) s’est récemment vu octroyer une subvention de près de 200 000 $ du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Ce financement permettra au Loricorps de faire profiter de son expertise transdisciplinaire en éducation à la santé et aux attitudes et comportements alimentaires à travers différents développements numériques.

Intitulé e-PROS-A, le projet en e-éducation à la santé du Loricorps consiste à développer un programme inédit reposant sur la création de capsules vidéo et de contenu relayé par les médias sociaux afin d’outiller la population quant aux perceptions, aux relations, aux occupations et aux sensations relatives aux attitudes face à l’alimentation.

Le programme e-PROS-A s’ajoute aux nombreuses innovations impliquant les développements numériques éducationnels qui ont fait la renommée du Loricorps au cours des dernières années comme le Cybercorps et l’intervenant de poche.

Ces outils partagent un objectif commun, celui d’amener l’utilisateur à porter une réflexion sur ses attitudes et ses comportements alimentaires plutôt que ses habitudes, dans une démarche constructive vers des comportements alimentaires fonctionnels et un état de bien-être.