Troquer la chaise d’employée pour celle d’entrepreneure

Véronique Châtelain était fonctionnaire lorsqu’elle a perdu son emploi, en 2013. Cet événement inattendu a été pour elle l’occasion de faire le saut dans le monde de l’entrepreneuriat. Depuis, elle fabrique et vend des produits naturels faits maison.

Cela fait quatre ans qu’elle dirige son entreprise, Les créations de Coccinelle, avec son associé, complice et mari, Mathieu Guillon.

«Quand j’ai perdu mon emploi au gouvernement du Québec, j’ai décidé que je ne reprendrais pas la chaise d’employée. Je voulais la chaise d’entrepreneure, raconte-t-elle. Ce changement professionnel coïncidait avec un changement personnel. J’ai commencé à tout vouloir remplacer dans ma vie. Ç’a débuté par le côté alimentaire pour faire des économies. J’ai commencé à faire mon pain, mes barres tendres, etc.»

Puis, Véronique s’est intéressée à la fabrication de savons. «J’ai suivi des cours pour comprendre comment on fait des savons, des crèmes, des baumes, etc. Quelque temps après, mon mari a suivi un cours en démarrage d’entreprise», relate-t-elle.

Au printemps 2016, son projet entrepreneurial a pris officiellement son envol avec l’enregistrement des Créations de Coccinelle. «Je faisais quelques produits en continuant de suivre des cours pour pousser mes connaissances, mentionne Véronique. J’ai suivi des cours d’aromathérapie et je me suis intéressée à la médecine orthomoléculaire.»

«Au début, c’était seulement pour soigner les petits bobos des enfants, mon asthme, etc., poursuit-elle. Je voulais m’outiller, avoir des alternatives pour guérir naturellement. Mais plus je cheminais là-dedans, plus j’avais envie de partager mes connaissances. Les créations de Coccinelle ont démarré tranquillement comme ça.»

Un grand jardin à la maison

Les baumes à lèvres ont été les premières créations uniques et originales de l’entreprise. C’est Véronique qui a entièrement créé les recettes. Au fil du temps, l’entreprise a développé une trentaine de produits. On retrouve notamment des savons, des crèmes, des baumes, du shampooing, une huile pour la barbe, des bougies, des nettoyants pour la maison, des produits pour bébé et même des produits pour chiens.

Tout est fabriqué depuis la maison du couple. Sur leur terrain, ils cultivent plus de 50 plantes aux propriétés multiples. «Tout ce qu’on plante ici doit se manger ou avoir des propriétés médicinales, indique Véronique. En cultivant notre matière première, on s’assure de sa qualité et on s’assure aussi que la cueillette soit faite intelligemment, dans le respect de l’environnement.»

D’ici la fin de l’année, les propriétaires de l’entreprise présenteront leurs produits dans près de quinze salons. Leurs créations sont également disponibles dans plusieurs boutiques au Québec, dont Aroma Sì et Le coffre aux surprises à Trois-Rivières. Pour la boutique en ligne et pour découvrir tous les produits : lescreationsdecoccinelle.ca