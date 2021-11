Troisième victoire de suite!

Le Climatisation Cloutier ne cesse d’impressionner depuis l’arrivée de l’entraîneur-chef André Lachance. Ce week-end, ils sont allés battre les Bisons Granby, chez eux, au pointage de 8 à 6.

Granby a complètement dominé le premier engagement, comme en font foi les tirs au but, 22 à 6. Or, le Climatisation Cloutier a été opportuniste, touchant la cible deux fois, soit par l’entremise de Gabriel Labbé et Karl Léveillé. De leur côté, les Bisons allaient déjouer la gardien Derick Roy à trois reprises.

Le match s’est joué dans les dix premières minutes de la deuxième période. Trois-Rivières a explosé pour quatre buts, prenant les devants 6 à 3. Samuel Blier (10e), Jonathan Ouellet (1er), Derek Morrissette (2e) et Antoine Masson (8e) allaient trouver le fond du filet. Le but de Morrissette a d’ailleurs chassé Thierry Messervier de la rencontre.

Antoine Dufort-Plante allait ensuite réduire l’écart à deux buts avant la fin de la période, mais Marc-Antoine Arseneau venait redonner une avance de trois buts aux visiteurs en milieu de troisième vingt. Antoine Demers a battu Roy en fin de match, avant que Morrissette ne vienne marquer dans un filet désert. Jacob Graveline a ensuite déjoué Roy alors que le match était hors de portée.

Trois-Rivières est maintenant 6e au classement, pendant que Louiseville ne dérougit pas au sommet (10-1-1). Tout comme le Climatisation Cloutier, Donnacona et Saint-Hyacinthe ont aussi quatre victoires en banque au total.

D’ailleurs, le Climatisation Cloutier visite le Condor, à Saint-Hyacinthe, ce vendredi. Il pourrait donc gravir un échelon de plus au classement. Le prochain match au vieux colisée aura lieu le lendemain, samedi le 4 décembre, face au puissant Bellemare de Louiseville.