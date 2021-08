Troisième gain de suite pour Équipe Québec

Équipe Québec a de nouveau vaincu les Jackals du New Jersey, hier, à Trois-Rivières. Elle a remporté le deuxième match de la série 8 à 3 grâce à une fin de match endiablée. Malheureusement, les ValleyCats de Tri-City ont eux aussi remporté leurs quatre dernières sorties, faisant en sorte qu’Équipe Québec ne gagne pas de terrain.

Rappelons que seul le meneur de division participe aux séries éliminatoires alors Équipe Québec aurait grandement besoin de balayer sa série face à Tri-City ce week-end, en plus de remporter quatre de ses six affrontements face aux Boulders de New York (2e place). Tri-City compte 5 matchs d’avance sur Équipe Québec au classement.

Les Jackals avaient rapidement pris les devants 3 à 0 en 1ere manche face au partant Henry Omana. Ce dernier n’aura plus rien donné par la suite lors des quatre manches suivantes, tout comme sa relève.

Équipe Québec a réduit l’écart à un point en fin de 5e manche grâce à un simple de Louis-Philippe Pelletier et à un optionnel productif de David Glaude.

En fin de 7e, les hommes de Patrick Scalabrini ont ajouté trois points à la suite de simples de Jeffry Parra, Raphaël Gladu et Jonathan Lacroix.

Le Trifluvien revenait à la charge à manche suivante avec un coup sûr bon pour deux points dans une autre poussée de trois points du bleu et blanc.

Gladu compte maintenant 13 points produits en 17 matchs, en plus de sa moyenne au bâton hors du commun à .371. Le troisième et dernier match de la série aura lieu ce soir, toujours à Trois-Rivières, dès 19h05.