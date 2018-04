Trois unités d’hébergement rustique au Parc de la rivière Batiscan

SAINT-STANISLAS. Dès que la neige sera fondue, l’équipe du Parc de la rivière Batiscan entreprendra la construction de trois unités d’hébergement rustique à Saint-Stanislas, dans le secteur Murphy.

Ces unités permettront d’allonger la période de fréquentation actuelle du site puisque les gens pourront les réserver à l’année. Un poêle à bois permettra de tenir au chaud les occupants lors des journées froides.

Ces unités seront ouvertes au public le 13 juillet, mais il sera possible de les réserver dès le 20 avril. La taille de ces petits refuges varie entre 225 et 250 pieds carrés, ce qui permet d’accueillir une famille de deux adultes et trois enfants.

Les unités seront toutes construites en bordure de la rivière. Une se trouvera sur un cap de roche, une autre sera perchée et l’autre sera enfouie en partie. Les visiteurs qui le désirent pourront même louer une boîte contenant le matériel nécessaire pour camper.

Cet investissement de plus de 150 000 $ est financé par le Parc de la rivière Batiscan, Tourisme Mauricie et le gouvernement du Québec. Ce dernier a accordé une somme de 56 360 $ pour le projet.