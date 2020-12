Trois Trifluviens parmi les boursiers

L’archère Rose Thibault, Vincent Jourdenais (Canoë-kayak de vitesse) et Mathis Rowsome (Canoë-kayak de vitesse) font partie des 37 étudiants-athlètes soutenus par le Programme de bourses Banque Nationale de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) qui a distribué, cette année, un montant total de 126 000$.

La Trifluvienne, Rose Thibault, a reçu une bourse d’excellence académique de 2000$. Étudiante au profil Études internationales de sciences humaines, au Collège Ahuntsic, elle a maintenu une moyenne générale de 88% en 5e secondaire à l’Académie les Estacades.

«Cette année plus que jamais, la Fondation est extrêmement reconnaissante de l’appui de la Banque Nationale à sa mission principale, qui est de soutenir financièrement et d’appuyer les étudiants-athlètes dans leur quête de l’excellence académique et sportive. À l’approche de nos 30 ans de collaboration avec cette institution prestigieuse, nous pouvons confirmer que la grande fidélité de la Banque Nationale a maintenant fait une différence pour près de 400 des meilleurs athlètes de la province», a témoigné Claude Chagnon, président de la Fondation de l’athlète d’excellence.

Thibault a obtenu une médaille d’argent chez les cadettes aux Championnats canadiens en salle en mars, en plus de terminer première au classement des compétitions intérieures québécoises la saison dernière, toujours chez les cadettes. L’athlète de 18 ans, qui s’intéresse au graphisme, à la criminologie et à la photographie, rêve de poursuivre son parcours sportif jusqu’aux Jeux olympiques.

De leur côté, Vincent Jourdenais a mis la main sur 4000$ en bourse, tandis que Mathos Rowsome a empoché 2000$.

«La Banque Nationale est fière de soutenir la Fondation de l’athlète d’excellence depuis 1993. Nous avons remis des bourses qui ont épaulé des centaines d’étudiants-athlètes. Cette année ne fera pas exception. Nous souhaitons continuer de soutenir la mission de la Fondation afin de contribuer à façonner des modèles de discipline, de persévérance et d’excellence académique», a pour sa part commenter, Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

Parmi les anciens boursiers, plusieurs d’entre eux se sont particulièrement illustrés sur la scène internationale. Pensons entre autres au joueur de tennis Félix Auger-Aliassime, au skieur acrobatique Mikaël Kingsbury, à la paranageuse Aurélie Rivard, à la para-athlète Diane Roy, au cycliste Hugo Houle, au fondeur Alex Harvey, à la boxeuse Ariane Fortin, à l’haltérophile Christine Girard, aux patineuses de vitesse Marianne St-Gelais et Sylvie Daigle, aux hockeyeurs Charline Labonté, Caroline Ouellette et Guillaume Latendresse de même qu’aux plongeuses Jennifer Abel et Roseline Filion.

Tableau des récipiendaires du Programme de bourses Banque Nationale 2020-2021